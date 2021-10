Octavian Jurma cere lockdown naţional și declararea stării de urgență. Previziunea sumbră făcută de medicul epidemiolog

Sistemul medical din România este sufocat, iar numărul de infectări se apropie de pragul de 20 de mii de noi infectări cu SARS-CoV-2.

Medicul Octavian Jurma spune că "am ajuns mai rău ca Lombardia, pentru că am refuzat carantina de 30 de zile" şi propune introducerea stării de urgenţă, dar şi a unui lockdown.

"Nu doar un lockdown ar fi necesar, dar şi declararea stării de urgenţă"

"Certificatul verde, în principal este o măsură de relaxare, el funcţionează şi mereu a funcţionat în tandem cu măsuri foarte strictă de carantină. Dacă nu se adoptă un lockdown naţional şi declararea unei stări de urgenţă, atunci certificatul verde va fi perceput de populaţie ca o măsură de restricţie, nu ca o măsură de relaxare şi atunci el va fi evitat, în loc să fie îmbrăţişat ca o metodă de a ieşi de sub aceste restricţii, cum s-a întâmplat în celelalte ţări, mai ales în Italia, care l-a folosit corect.

România se află într-o stare declarată de criză incredibilă, nu s-a mai văzut aşa ceva. Vedem mereu aceste anunţuri, dar încă nu a fost declarată urgenţa. Trimitem bolnavi afară din ţară, suntem disperaţi să ne vină medicamente, vine Organizaţia Mondială a Sănătăţii să vadă ce se întâmplă în România şi noi nu suntem încă declaraţi în stare de urgenţă. Pentru noi, pandemia încă nu este o urgenţă declarată şi asumată, din punct de vedere politic.

Octavian Jurma, despre punctul culminant al valului 4

Da, din păcate noi am atins un platou al testărilor din momentul în care s-au scos testele din certificatul verde, care iarăşi este o problemă foarte mare. Dacă se vor reintroduce vom vedea o explozie a numărului de cazuri, pentru că vom putea din nou să monitorizăm pandemia. Deci avem o problemă, că nu ştim exact unde este vârful şi de fapt cât de mult ne aflăm în stratosfera epidemică. Ştim doar că avem un curs ascendent în continuare şi asta a fost şocant săptămâna aceasta, că s-a depăşit previziunea de încetinire a pandemiei pe care am observat-o săptămâna trecută. Am avut o creştere tot cu 10%. 10% la acest nivel înseamnă că ne vom duce încet în sus încă o perioadă, nu ştim exact sigur, poate încă o săptămână, poate două sau trei.

"Un milion de cazuri în următoarele două săptămâni sunt inevitabile"

(...) În următoarea perioadă, ne vom uita la săptămâni cu peste 100.000 de cazuri pe săptămână, la o rată de detecţie confirmată atât de autorităţi cât şi de studii independente de 5 la 1, înseamnă 500.000 de cazuri pe săptămână, deci un milion de cazuri în următoarele două săptămâni sunt inevitabile, indiferent ce măsuri luăm. Din păcate acestea se vor traduce la o mortalitate de 1% cât avem acum în România, în jurul a 10.000 de decese. Probabil că vom detecta dintre ele doar vreo 5.000. Vedem că săptămâna aceasta vom depăşi 3.000 de decese, probabil săptămâna viitoare la fel, deci sunt nişte estimări care sunt destul de conservatoare. Din păcate, numărul de decese va continua să crească, indiferent de facem astăzi.

Măsurile pe care noi le luăm acum se vor vedea peste două săptămâni, indiferent cum se vor lua. Nu avem timp să luăm măsuri doar pe jumătate, pentru că nu putem constata peste două săptămâni, că nu au fost eficiente şi de aceea trebuie să fie nişte măsuri reale, care să oprească şi să ne scoată din acest val şi să poată preveni valul 5", a declarat Octavian Jurma, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

