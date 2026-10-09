Oprah Winfrey, la Sinteza Zilei: Antena 3 CNN, televiziunea de știri numărul 1. Cotă de piață cu până la 371% peste concurență

2 minute de citit Publicat la 12:24 09 Oct 2026 Modificat la 12:24 09 Oct 2026

Oprah Winfrey, în dialog cu Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei. Foto: Antena 3 CNN”

Lider pe toate categoriile de public analizate, cu 9,9% market share pe publicul premium urban, un avantaj de până la 160% față de locul al doilea și o cotă de piață mai mare decât cea a trei televiziuni de știri la un loc. Antena 3 CNN i-a avut aseară invitați, în cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, pe Oprah Winfrey, una dintre cele mai influente personalități din istoria televiziunii, pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, și pe Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Ediția realizată de Mihai Gâdea a plasat Antena 3 CNN pe primul loc între televiziunile de știri pe toate categoriile de public analizate: publicul național, publicul adult urban, publicul premium urban (18+ Urban AB), publicul premium urban cu studii superioare, publicul comercial urban (25–59 Urban) și publicul comercial premium (25–59 Urban ABC).

Antena 3 CNN, lider pe toate categoriile de public

În intervalul 21:00–23:30, Antena 3 CNN a depășit individual toate cele cinci televiziuni de știri concurente analizate: România TV, Realitatea Plus, Digi24, B1 TV și Euronews.

Cea mai mare cotă de piață a fost înregistrată pe publicul premium urban (18+ Urban AB), unde Antena 3 CNN a obținut 9,9% market share, față de 4,5% România TV, 4,1% Realitatea Plus, 3,3% Digi24, 2,1% B1 TV și 0,4% Euronews.

Astfel, Antena 3 CNN a înregistrat un avantaj de 120% față de locul al doilea, de 141% față de Realitatea Plus, de 200% față de Digi24 și de 371% față de B1 TV.

Pe publicul premium urban cu studii superioare, Antena 3 CNN a înregistrat 7,8% market share, față de 5,1% Digi24, 4,5% România TV, 3,5% Realitatea Plus, 3,3% B1 TV și 0,8% Euronews. Avantajul față de locul al doilea a fost de aproximativ 53%.

Publicul comercial premium: pestre trei televiziuni de știri la un loc

Pe publicul comercial premium (25–59 Urban ABC), Antena 3 CNN a obținut 6,5% cotă de piață, față de 2,5% Digi24, 2,4% B1 TV, 1,9% Realitatea Plus, 1,8% România TV și 0,1% Euronews.

Aceasta înseamnă 160% peste locul al doilea, 171% peste B1 TV, 242% peste Realitatea Plus și 261% peste România TV.

Antena 3 CNN a depășit singură trei televiziuni de știri concurente la un loc: 6,5% market share, față de 6,1% însumat pentru România TV, Realitatea Plus și B1 TV.

Pe publicul comercial urban (25–59 Urban), Antena 3 CNN a înregistrat 4,8% market share, față de 2,2% România TV, 2,0% Realitatea Plus, 1,9% B1 TV, 1,4% Digi24 și 0,1% Euronews.

Avantajele au fost de 118% față de locul al doilea, 140% față de Realitatea Plus, 153% față de B1 TV și 243% față de Digi24.

Lider și pe publicul adult urban și la nivel național

Pe publicul adult urban, Antena 3 CNN a obținut 6,7% market share, față de 4,5% România TV, 3,7% Realitatea Plus, 1,9% Digi24, 1,5% B1 TV și 0,2% Euronews. Avantajul față de locul al doilea a fost de aproximativ 49%.

La nivel național, Antena 3 CNN a ocupat primul loc între televiziunile de știri, cu 5,4% market share, față de 5,0% România TV, 2,7% Realitatea Plus, 1,6% Digi24, 1,0% B1 TV și 0,1% Euronews.

Oprah Winfrey, într-un interviu exclusiv cu Mihai Gâdea

Interviul cu Oprah Winfrey, personalitate de referință a televiziunii mondiale, a fost momentul-vedetă al ediției „Sinteza zilei”, care i-a adus în atenția publicului și pe Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor.

Cu 9,9% cotă de piață pe publicul premium urban, un avantaj de până la 371% față de un competitor și rezultate superioare cotei de piață cumulate a trei televiziuni concurente pe publicul comercial premium, Antena 3 CNN a încheiat intervalul „Sinteza zilei” pe primul loc între televiziunile de știri analizate.