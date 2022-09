Primul mare oraș din România care dă drumul la căldură!

După o perioadă de temperaturi sub 10 grade Celsius, asociațiile de proprietari din Brașov trebuie să decidă dacă vor să beneficieze de căldură din această săptămână sau amână momentul.

„Deoarece am avut trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade, de astăzi, am început încărcarea rețelelor deservite de centralele de cvartal, iar de mâine începem încărcarea rețelei principale de transport. Având în vedere experiența din anii trecuți, am solicitat asociațiilor de proprietari să ne comunice dacă doresc să le furnizăm agent termic începând din această lună sau amână acest moment”, a explicat Mircea Marin, directorul SPLT Braşov.

Potrivit acestuia, anul trecut furnizarea de agent termic a început din data de 27 septembrie.

O serie de consumatori vor plăti în această iarnă un preț mai mic pentru gigacalorie

Directorul SPLT Brașov a menționat că o serie de consumatori vor plăti din noiembrie un preț mai mic pentru gigacalorie, datorită scăderii TVA-ului de la 19% la 5%.

Dacă pentru perioada aprilie – octombrie, prețul este de 264,14 lei/Gcal pentru consumatorii casnici, în lunile noiembrie – martie acesta va scădea la 233,07 lei/Gcal.

Beneficiarii acestei reduceri sunt: cetățenii, spitalele, unitățile de învățământ, unitățile de asistență socială, conform unui comunicat transmis de Primăria Brașov, potrivit Mediafax.