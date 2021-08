Orban: Florin Cîțu urma să fie Guvernatorul BNR, în locul lui Mugur Isărescu

„Sunt literalmente profund afectat de ceea ce se întâmplă. (…) M-am trezit brusc pe 30 mai că Florin Cîțu candidează. Noi am avut o înțelegere de sprijin reciproc. Din momentul respectiv, s-a născut o competiție în partid. Eu am încercat să rămân echilibrat, mi-am axat campania prezentând ceea ce vreau să fac eu, ce obiective și literalmente am fost pus în situația de a face față unei dispute dure. Aveam o înțelegere pe care a încălcat-o”, a spus președintele Ludovic Orban.

Potrivit lui Ludovic Orban, înțekegerea era ca Florin Cîțu să fie pus în funcția de guvernator al BNR, Mugur Isărescu fiind pe picior de plecare. Florin Cîțu a ales, însă, să devină contra-candidatul său la alegerile din interiorul PNL și să aspire la candidatura la președinție în 2024, când Klaus Iohannis va pleca de la Cotroceni.

Liderul PNL nu fost întreabat dacă de această înțelegere a aflat și Klaus Iohannis.

