Pericol de prăbușire într-un bloc din București: O crăpătură se întinde de la etajul 5 până la etajul 8. Locatarii au fost evacuați

Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. FOTO: ISU

Un bloc cu risc seismic din Sectorul 6 al Capitalei a fost evacuat preventiv, după ce un locatar a sesizat o crăpătură între două scări, de la etajul 5 până la etajul 8. Pompierii intervin pe Drumul Taberei nr. 30, iar inspectori de la Inspectoratul de Stat în Construcții au fost solicitați pentru o expertiză tehnică.

Deocamdată, nu se știe dacă crăpătura a apărut în urma cutremurului din 19 octombrie, a transmis ISU, prin intermediul unui comunicat de presă.

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Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane.

„Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de strângere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple ( în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute). Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică”, a transmis ISU.

Raed Arafat: Nu știm exact corelarea cu cutremurul de acum câteva zile

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că evacuarea preventivă a blocului cu risc seismic din Sectorul 6 al Capitalei va fi menținută până când experții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) vor evalua situația și vor stabili dacă imobilul prezintă un risc structural.

„Nu știm exact corelarea cu cutremurul de acum câteva zile. Nu putem să spunem 100% că există, trebuie să o spună experții. Măsura de evacuare este preventivă, până când inginerii de la ISC își fac evaluarea și ne spun care este concluzia lor.

Dacă concluzia lor este că blocul nu are o problemă de structură și că este doar în zona de îmbinare între scări, atunci oamenii se vor întoarce. Dacă ISC spune că există un risc, atunci blocul va rămâne evacuat.

Este pregătită o ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Am discutat cu domnul prefect, se va face această comisie sau acest comitet pentru a se stabili unde pot fi asigurate locuințe pentru persoane, dacă este nevoie.

Dar, în acest moment, nu se știe gradul de risc și dacă blocul trebuie să rămână evacuat.”