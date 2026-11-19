Parcul Pantelimon se transformă o destinație spectaculoasă de recreere. Telegondolă şi roller-coastere, printre atracții

5 minute de citit Publicat la 16:55 19 Noi 2026 Modificat la 16:55 19 Noi 2026

Parcul Pantelimon se transformă într-un uriaș centru de distracție: Telegondolă, roller-coastere și parc de aventură. *Imagini generate cu AI

Primăria Sectorului 3 propune transformarea Parcului Pantelimon într-un amplu spațiu tematic dedicat recreerii, sportului, aventurii și petrecerii timpului liber. Proiectul include zone tematice inspirate din povești, atracții pentru toate vârstele, piste pentru biciclete și alergare, locuri de joacă incluzive și numeroase spații de relaxare.

Parcul Pantelimon ar putea deveni una dintre cele mai atractive destinații de petrecere a timpului liber din București și din regiunea București-Ilfov. Primăria Sectorului 3 propune un proiect amplu de regenerare și modernizare a parcului, prin valorificarea cadrului natural existent și dezvoltarea unor facilități moderne de agrement, sport și recreere. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Conceptul urmărește transformarea parcului într-un spațiu multifuncțional, în care natura, poveștile, tehnologia și activitățile recreative să se îmbine într-o experiență destinată întregii familii.

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Un parc tematic inspirat din lumea poveștilor

Una dintre componentele centrale ale proiectului este organizarea parcului în mai multe zone tematice, unite printr-un traseu narativ care pornește de la folclorul românesc și continuă cu basmele și literatura universală pentru copii.

Fiecare zonă va avea propria identitate, prin vegetație, mobilier urban, porți tematice, personaje și scene interactive. Vizitatorii vor putea descoperi un univers în care recreerea, educația și experiențele de familie se completează reciproc.

Telegondolă, trenuleț turistic și atracții spectaculoase

Printre cele mai interesante elemente ale proiectului se numără introducerea unor mijloace de transport și atracții de agrement care vor conecta diferitele zone ale parcului.

Astfel, sunt propuse:

Telegondolă în circuit, care va oferi o perspectivă panoramică asupra Parcului Pantelimon și a lacului;

Trenuleț turistic, care va circula pe șine cu linie înierbată, într-un circuit închis, cu stații în apropierea principalelor puncte de interes;

Instalații de agrement de tip roller-coaster;

Grotă tematică inspirată din poveștile cu pirați;

Observator panoramic de 360 de grade, pentru admirarea peisajului;

Turnul Aventurii, prevăzut cu perete de cățărare, tiroliană și instalație de tip sky-bike.

O altă atracție va fi reprezentată de parcul de aventură, cu trasee suspendate și niveluri diferite de dificultate, amenajate în zona vegetației mature, fără fixarea instalațiilor în arbori.

Proiectul include și un deal de joacă prevăzut cu tobogane și pantă de cățărare, care va putea fi folosit iarna ca derdeluș.

Parcul Pantelimon, un uriaș centru de distracție: Telegondolă, trenuleț turistic, roller-coastere și parc de aventură. *Imagine generată cu AI

Sport și mișcare pentru toate vârstele

Parcul va beneficia de o infrastructură diversificată pentru activități sportive și recreative.

Sunt prevăzute:

Pistă de biciclete în dublu sens, separată de circulația pietonală;

Pistă de alergare în circuit continuu;

Traseu MTB de tip flow trail, cu berme;

Școală de velo pentru educație rutieră destinată copiilor;

Skatepark și pump track modular;

Teren multisport și teren de tenis;

Zonă de fitness în aer liber.

Locuri de joacă tematice și spații dedicate animalelor de companie

Pentru cei mici vor fi amenajate locuri de joacă tematice, organizate în funcție de grupele de vârstă și dotate cu echipamente moderne.

Un element important îl reprezintă caracterul incluziv al acestor spații, prin echipamente care să permită joaca împreună a copiilor cu și fără dizabilități.

De asemenea, proiectul prevede amenajarea unor locuri de joacă dedicate animalelor de companie.

Amfiteatru în aer liber, cinema și zone de relaxare

Parcul va include și spații dedicate evenimentelor culturale și comunitare.

Este prevăzut un amfiteatru în aer liber, care va putea găzdui proiecții de film, spectacole și evenimente, precum și piațete, gradene și puncte de belvedere orientate către Lacul Pantelimon.

Vizitatorii vor avea la dispoziție zone de relaxare umbrite, puncte de alimentație publică, grupuri sanitare moderne și mobilier urban nou.

Mai mult spațiu verde și protejarea naturii

Dezvoltarea noilor facilități va fi realizată cu păstrarea caracterului natural al parcului.

Documentația prevede conservarea arborilor valoroși existenți și completarea vegetației prin plantări de arbori, arbuști, plante perene și ierburi ornamentale adaptate climatului local.

Vor fi amenajate poieni, grădini și zone dedicate biodiversității, iar platformele betonate existente, care nu mai sunt necesare, vor fi desființate și transformate în spații plantate.

Un aspect esențial al proiectului este că suprafața spațiului verde nu va fi diminuată, ci va fi mai mare la finalul investiției decât în prezent.

Majoritatea funcțiunilor propuse vor fi amplasate pe suprafețele deja mineralizate, iar amenajarea va valorifica relieful natural, vegetația matură și deschiderea către lac.

Un parc accesibil tuturor

Proiectul urmărește ca facilitățile să poată fi utilizate de toate categoriile de vizitatori, indiferent de vârstă sau de mobilitate.

Vor fi amenajate alei și rampe accesibile, grupuri sanitare adaptate și echipamente incluzive. Observatorul panoramic va dispune de ascensor, iar telegondola și trenulețul vor avea cabine și vagoane cu îmbarcare la nivel, adaptate inclusiv pentru persoanele care utilizează scaune rulante și pentru părinții cu cărucioare.

Tehnologie modernă și soluții prietenoase cu mediul

Viitorul parc va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară modernizată, rețele noi de apă și canalizare, irigații automatizate și un sistem de colectare, retenție și reutilizare a apelor pluviale pentru irigații.

Sunt prevăzute iluminat LED inteligent, iluminat arhitectural, panouri fotovoltaice, supraveghere video, acoperire Wi-Fi și sonorizare ambientală.

Costuri de execuție și finanțarea proiectului

Potrivit proiectului, valoarea cumulată a lucrărilor și construcțiilor, precum și a echipamentelor și dotărilor aferente atracțiilor, finanțată din bugetul local, este de 230.351.560,75 lei fără TVA.

Raportată la suprafața totală de 262.406,98 mp a terenului pe care se desfășoară lucrările de modernizare, această valoare reprezintă un cost mediu estimat de 877,84 lei/mp, fără TVA.

Finanțarea investiției este prevăzută atât din bugetul local al Sectorului 3 cât și din fonduri europene nerambursabile, precum și din alte surse legal constituite. Finanțarea europeană va fi de 39.589.500 lei prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

Durata estimată de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Prin acest proiect, Primăria Sectorului 3 urmărește să valorifice potențialul natural al Parcului Pantelimon și să creeze un spațiu modern, verde și incluziv, în care bucureștenii să poată petrece timpul liber, să facă sport, să participe la evenimente și să se bucure de experiențe recreative alături de familie.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor investiției urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.