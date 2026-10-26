Pas important în energia verde. Energia geotermală ar deveni resursă distinctă a subsolului. Senatul adoptă modificarea Legii minelor

Energia geotermală ar deveni resursă distinctă a subsolului. Foto: Getty Images (centrală geotermală)

Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă de modificare și completare a Legii minelor 85/2023 prin care se instituie un regim specific activităților geotermale pentru valorificarea potențialului geotermic al subsolului, informează Agerpres. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Au fost înregistrate 74 de voturi ''pentru'', 3 ''împotrivă'' și 26 de abțineri.

"Inițiativa legislativă vizează adaptarea cadrului normativ primar aplicabil activităților miniere la realitățile tehnologice actuale, prin recunoașterea expresă a energiei geotermale ca obiect distinct de valorificare a subsolului, care, în condițiile exploatării corecte și ale conservării zăcămintelor, reprezintă o sursă regenerabilă de energie.

Se încurajează, astfel, alocarea capitalului către proiecte de modernizare și de adoptare a noilor soluții tehnologice și se oferă predictibilitate investitorilor. Prin accelerarea procedurilor de autorizare și prin instituirea unor termene maximale se vor asigura condițiile necesare pentru diversificarea mixului energetic național, pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și pentru crearea de locuri de muncă în regiunile cu potențial geotermal ridicat", se arată în expunerea de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de senatori preponderent USR.

Competența de punere în aplicare a prevederilor legii revine Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, în calitate de autoritate competentă în domeniul resurselor minerale.

Ce stipulează proiectul

Proiectul stipulează că energia geotermală preluată din subsol prin sisteme geotermale în circuit închis realizate la adâncimi mai mari de 400 m este asimilată resurselor minerale și se supune regimului de explorare și exploatare prevăzut de lege.

''Activitățile miniere de explorare și exploatare a apclor geotermale și a energiei geotermale pot fi efectuate și de către instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale. Resursele minerale se pun în valoare prin activități miniere care se concesionează persoanelor juridice, române sau străine, instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale ori se dau în administrare instituțiilor publice sau unităților administrativ-teritoriale de către autoritatea competentă și de reglementare'', se mai arată în proiectul de act normativ.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.