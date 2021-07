Patru marinari români, sechestrați în Myanmar, după ce au fost carantinați din cauza COVID-19: "Mâncarea nu este suficientă"

Totul a pornit, se pare, după ce bărbații au fost carantinaţi la un hotel, din cauza COVID-ului.

Mihai Cristian Mihordea, Căpitan Secund al echipajului blocat in Myanmar, a povestit, la Antena 3, ce s-a întâmplat în momentul în care au fost debarcați acolo.

"Situația a fost delicată pentru noi. Am ajuns în Myanmar, am fost debarcati, am fost ținuți în carantină, care s-a prelungit de pe data de 16 iunie. Ar fi trebuit să rămânem până pe 14 iunie. Am fost testați negativ, toți cei patru membri de echipaj. Acum situația este mult mai bună, pentru că am reușit să luăm legătură cu ambasadorul României în China. Am putut să luăm legătură și cu ministerul Transporturilor.

Suntem la un hotel și aștepta să plecăm spre casă.

Urmează să fim din nou testați pe data de 18 iulie, și pe data de 19 iulie să fim repatriați. Am fost testați până acum de trei ori și am fost găsiți negativi.

Mâncarea nu este suficientă, dar nu putem să ne plângem că nu ar fi de mâncare. "

Românilor le-au fost reținute şi actele şi nu au fost lăsaţi să plece, deşi au fost testaţi de mai multe ori

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, românilor le-au fost reținute şi actele şi nu au fost lăsaţi să plece deşi au fost testaţi de mai multe ori, iar rezultatul a fost negativ.

Din echipaj fac parte și patru români: comandantul vasului, căpitanul secund și doi ofițeri, cărora le-au fost reținute actele și nu pot fi repatriați.

"MAE precizează că Ambasada României la Beijing, acreditată și în Myanmar, a fost notificată de un cetățean român cu privire la situația sa și a altor trei compatrioți, membri ai echipajului unei nave comerciale, aflați în carantină într-o unitate hotelieră din Yangon.

Privit informațiilor comunicate ambasadei de către cetățeanul român, personalul navei a fost debarcat, la data de 16 iunie 2021, ca urmare a identificării unor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul echipajului. Cetățenii români au fost transportați, alături de ceilalți membri ai echipajului, la un hotel desemnat de autoritățile din Myanmar pentru efectuarea măsurii de carantină.

De asemenea, cetățeanul român a semnalat faptul că le-au fost reținute documentele de călătorie, nefiindu-le permisă plecarea, cu toate că rezultatele testărilor succesive, efectuate de cetățenii români pe parcursul perioadei de carantină pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 au fost negative.

