Paturi gratuite din Germania pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Mai multe secţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş vor fi dotate cu paturi primite gratuit din Germania. Cele 40 de paturi noi au parcurs un drum de 1600 de kilometri şi vor fi instalate în secţiile unde bolnavii sunt imobilizaţi la pat.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Paturile au fost aduse din localitatea Bad Hersfeld din Germania. Acesta este al doilea transport din acest an. Ultima dată au fost aduse la spital cadre metalice, scaune cu rotile şi aparatură eletrică pentru ridicarea bolnavilor.

"Am realizat că sunt mai multe nevoi în spitalul acesta şi pe parcurs ce am discutat cu ei şi cu cei din Germania am găsit această oportunitate şi am decis că e bine să venim în direcţia aceasta", a explicat Liviu Digeanu, membru al organizaţiei care a făcut posibil transferul paturilor de spital.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş are în jur de 1.200 de paturi şi din cauza numărului mare de pacienţi, acestea se uzează rapid.

Un pat nou costă aproximativ 2.800 de euro. În derulare se află o procedură de achiziţie a 700 de paturi pentru această unitate medicală.