Pe sosele si in afara lor: cum poti conduce in siguranta pe timpul iernii cu anvelopele Davanti (P)

Anvelopele de iarna sunt formate din compusi speciali din siliciu si au modele de rulare care sunt concepute pentru a oferi o aderenta maxima in conditii reci, umede si cu frecare redusa.

Wintoura de la Davanti este o gama specializata de anvelope de iarna. De la anvelopele Wintoura pentru masini mici pana la Wintoura Plus pentru dimensiuni ultra-performante mai mari, Wintoura SUV pentru vehicule SUV si Wintoura Van pentru camionete, producatorul Davanti se asigura ca puteti calatori in siguranta pe timpul iernii.

Fiecare anvelopa Wintoura este construita folosind un compus de siliciu avansat care ramane suplu la temperaturi mai scazute. Acest lucru asigura ca franarea, manevrabilitatea si aderenta nu se pierd la fel de repede in conditii de inghet. Echipa de cercetare si dezvoltare a producatorului Davanti a construit multe modele test pana a obtinut banda de rulare ideala pentru fiecare anvelopa.

Iar apoi, in ultima etapa, dupa ce petreci ani intregi dezvoltand anvelopele care sa tina piept celor mai extreme conditii de iarna unde mergi sa le testezi? In taramul iernii extreme – Finlanda, acolo unde gheata si zapada sunt nesfarsite. O anvelopa care reuseste sa impresioneze intr-un astfel de loc, cu siguranta poate sa iti ofere siguranta de care ai nevoie cand esti la drum. Testele au costat in probe foarte dificile pe zapada si gheata, cum ar fi – rotire in cerc pe gheata, performanta in viraje, frane pe gheata, diferite manevre pe gheata si zapada, urcarea unui deal acoperit de zapada. Iar Davanti a excelat prin gama sa de anvelope.

Atunci cand furtunile de zapada lovesc sau drumurile ingheata, soferii nu isi doresc sa ramana blocati, iar gama de anvelope de iarna Davanti poate fi solutia de care au nevoie in acest sezon.

Oferta de anvelope Davanti o puteti gasi pe magazinul Anvelope.ro, importator exclusiv in Romania.