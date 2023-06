"Rămâneam fără permis". Pericolul din spatele unui pahar cu socată pentru șoferii români

Un poliţist român a verificat un mit despre sucul de socată care ar putea aduce o surpriză neplăcută unui şofer tras pe dreapta şi verificat cu aparatul etilotest.

Sursa foto: Facebook | Poliţia Română

"Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool", explică poliţistul Tavi Perțea în clipul de pe Tiktok.

La câteva secunde după ce a băut socata, rezultatul etilotestului arată 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

"Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!", spune bărbatul, uimit.

Peste cinci minute, aparatul alcooltest arată 0,00.

"Așadar, e bine să bem socată, dar să așteptăm câteva minute înainte să plecăm", sfătuiește Tavi Perțea.