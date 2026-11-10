Peste 580 de vehicule folosite pentru transportul de persoane, inclusiv elevi, găsite cu probleme tehnice. Ce au descoperit polițiștii

2 minute de citit Publicat la 11:46 10 Noi 2026 Modificat la 11:51 10 Noi 2026

Peste jumătate dintre vehiculele verificate tehnic aveau deficiențe. FOTO: Poliția Română

Peste 580 de autovehicule de transport public de persoane, inclusiv vehicule destinate transportului elevilor, au fost depistate cu deficiențe tehnice în urma controalelor desfășurate de Poliția Română la nivel național, în perioada 1-8 noiembrie. În cadrul acțiunii au fost verificate peste 8.600 de vehicule, au fost aplicate 4.566 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 390 de permise de conducere, potrivit unui comunicat de presă.

Acțiunea, coordonată de Direcția Rutieră, a vizat verificarea legalității transporturilor de persoane, a documentelor necesare și a stării tehnice a vehiculelor. Polițiștii au urmărit totodată prevenirea comportamentelor de risc în trafic, în contextul apropierii sezonului rece, cu accent pe respectarea limitelor de viteză și adaptarea acesteia la condițiile de drum.

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În cele opt zile de verificări, agenții au organizat 1.741 de filtre tematice și au controlat 5.730 de vehicule utilizate pentru transportul public de persoane, precum și 2.886 de vehicule de 8+1 locuri. Dintre acestea din urmă, 919 erau destinate transportului de elevi.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 205 sancțiuni pentru nereguli privind legalitatea transporturilor, autorizarea sau documentele necesare, dintre care patru au vizat vehiculele de transport elevi. Alte 89 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și odihna șoferilor, iar 22 pentru transportul ilegal de persoane.

Peste jumătate dintre vehiculele verificate tehnic aveau deficiențe

Controalele tehnice au fost efectuate de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român. Din cele 1.119 vehicule verificate, 582 prezentau deficiențe tehnice, inclusiv două vehicule destinate transportului de elevi.

Au fost constatate 90 de abateri privind starea anvelopelor și alte 496 de nereguli legate de deficiențele tehnice ale autovehiculelor, dintre care patru la vehiculele pentru transportul elevilor.

Viteza și consumul de alcool au fost, de asemenea, în atenția polițiștilor. În timpul acțiunii au fost constatate 2.137 de abateri de la regimul legal de viteză, dintre care două au implicat vehicule de transport elevi.

Polițiștii au efectuat 12.419 testări pentru consumul de alcool, dintre care 755 în cazul conducătorilor vehiculelor de transport elevi, și 74 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

390 de permise reținute și 78 de infracțiuni constatate

În urma verificărilor, polițiștii au reținut 390 de permise de conducere, două dintre acestea în cazul șoferilor care efectuau transport de elevi. Testările au indicat 194 de rezultate pozitive pentru consumul de alcool, dintre care șase în cazul conducătorilor vehiculelor de transport elevi. Alte opt rezultate pozitive au fost înregistrate la testările pentru substanțe psihoactive.

Totodată, au fost retrase 697 de certificate de înmatriculare, dintre care nouă de la vehicule destinate transportului de elevi. În cadrul acțiunii au fost constatate și 78 de infracțiuni.

În total, Poliția Română a aplicat 4.566 de sancțiuni contravenționale, dintre care 53 în cazul vehiculelor utilizate pentru transportul elevilor.

Reprezentanții instituției anunță că astfel de acțiuni de control vor continua și în perioada următoare.