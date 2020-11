Povestea emoționantă a lui Radu, vindecat de COVID cu plasmă: „Am un cadou pentru tine: ai primit o nouă şansă la viaţă!”

„Când am primit plasmă, am primit, efectiv, o a doua şansă la viaţă. Nu ştiu dacă o să pot să vă povestesc atât de bine în cuvinte prin ce am trecut, dar, credeţi-mă, ce am văzut în cele 14 zile cât am stat la terapie intensivă şi ce am trăit eu acolo nu doresc nimănui”, mărturisește el.

Până acum, MInisterul Sănătății nu a spus clar câţi români s-au vindecat cu anticorpi din plasmă în aceste luni de pandemie,dar se știe că 1.553 de donatori au fost „admişi” la donare până acum în cele 18 centre de transfuzii din toată ţara, potrivit Adevărul.

Români vindecaţi care au încercat să ajute cu plasma lor alţi bolnavi de COVID-19 au fost mai mulţi, dar fie nu s-au încadrat în condiţiile de donare, fie nu au avut anticorpi suficienţi ceea ce a făcut inutil demersul.

Până acum în spitale au ajuns 1.141 de unităţi (doze) de plasmă. Un bolnav din terapie intensivă poate avea nevoie de până la 5 doze de plasmă, deci numărul bolnavilor care au beneficiat de acest tratament este de ordinul câtorva sute.

În România, sunt peste 93.000 de persoane declarate vindecate de COVID-19, dar ne situăm cu mult sub media europeană la donarea de plasmă convalescentă. Mai puţin de 2% dintre cei vindecaţi au donat plasmă convalescentă, în timp ce media europeană este de 7%, precizează sursa citată.