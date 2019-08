PNL a decis depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă

Parlamentarii Partidului Naţional Liberal vor depune o moţiune de cenzură, a anunţat, luni, liderul formaţiunii, Ludovic Orban.



"Am luat decizia depunerii unei moţiuni de cenzură cu atât mai mult cu cât este din ce în ce mai probabilă destrămarea coaliţiei de guvernare şi retragerea unui partid din coaliţia de guvernare. Am decis să demarăm imediat procedurile (...) şi am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL - n.r.) să demareze consultări cu liderii grupurilor parlamentare din Parlament, mai puţin grupurile PSD", a afirmat Orban la finalul unei şedinţe a conducerii PNL.