Poliţia Română a explicat de ce unele radare au fost retrase din trafic. Câte aparate îi mai verifică pe şoferi, la nivel naţional

<1 minut de citit Publicat la 09:52 17 Noi 2026 Modificat la 09:52 17 Noi 2026

Poliţia Română a explicat de ce unele radare au fost retrase din trafic. Sursa foto: Poliţia Română

Poliţia Română a explicat, marţi, de ce a fost nevoie să retragă din trafic unele aparate radar. "Unele echipamente au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice, în vederea asigurării acurateței constatărilor în trafic", au transmis autorităţile, care au infirmat că decizia ar fi venit în urma unui atac cibernetic. Poliţiştii au mai transmis că, în continuare, activează la nivel național cu peste 700 de aparate radar funcționale.

IGPR a precizat că "retragerea temporară nu presupune casarea acestora".

"În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind un presupus atac informatic asupra aparatelor radar, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române, face următoarele precizări:

Polițiștii rutieri acționează, la nivel național, cu peste 700 de aparate radar funcționale. Unele echipamente au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice, în vederea asigurării acurateței constatărilor în trafic. Această situație nu este consecința unui atac informatic.

În urma evaluărilor se va stabili dacă aparatele respective mai pot fi utilizate. Retragerea temporară nu presupune casarea acestora.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte permanent regulile de circulație și limitele de viteză. Conduita responsabilă la volan protejează atât propria viață, cât și viața celorlalți participanți la trafic", a transmis Poliţia Română.