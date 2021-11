Povestea lui Dragoş Alexandrescu, militarul român căzut la datorie în Afganistan: "Am fost umiliţi"

De Ziua Naţională a României, Antena 3 demarează campania "Sunt român pentru că îmi preţuiesc eroii". E o serie de reportaje de excepţie, dar şi demersuri pentru ca militarii români să primească recunoaşterea pe care o merită. Ne propunem ca fiecare dintre eroii căzuţi la datorie să fie declaraţi cetăţeni de onoare ai localităţilor de domiciliu, iar numele lor să fie purtat de o stradă, un parc sau o şcoală.

"Tot timpul doare. Nu contează că e un an, că sunt 10, că sunt 20. Copiii erau mici, unul avea cinci ani, unul nouă. N-ai cum să le explici.

Mă credeţi că nu mai sunt dezamăgită? O iau ca atare. Această dezamăgire, după 13 ani, ce aş putea să mai zic?", a declarat Bianca Alexandrescu, soţia eroului Dragoş Alexandrescu.

Sergentul major Dragoș Traian Alexandrescu s-a stins acum 13 ani în Afganistan, în timpul unei misiuni de patrulare, când vehiculul amfibiu blindat în care se afla a trecut, pe autostrada Qalat-Kabul, peste un dispozitiv exploziv improvizat.

"Era prima şi ultima (n.r. misiune). Şi şi-a dorit-o foarte mult. Foarte, foarte mult. A fost cu dăruire şi cu pasiune. Eu, până în ziua în care a fost repatriat, nu am crezut. Duminică ne-a fost adusă vestea şi joi a fost repatrierea. Şi eu am vrut foarte tare să îl văd, să ştiu că este el. Pentru că, chiar speram că nu e el", îşi aminteşte Bianca Alexandrescu.

Pe lângă durerea pierderii soțului atât de devreme și greutățile vieții de mamă rămasă să crească singură doi băieți mici, unul de 5 și celălalt de 9 ani, care nu înțelegeau de ce tata nu se va mai întoarce niciodată, Bianca Alexandrescu a trebuit să mai înfrunte și indolența statului.

A fost înmormântat cu onoruri militare, înaintat în grad post-mortem și decorat cu Ordinul National "Steaua României" în grad de Cavaler, cu însemn de razboi dar, apoi, autoritățile locale au uitat și de promisiunea de a da unei străzi numele eroului și pe cea de a-l face cetățean de onoare al orașului.

"Eu cel puţin, am făcut o dată o singură solicitare. Am fost umilită în aşa fel încât am renunţat. Pentru că nu mai doream să fim umiliţi. Nu am greşit cu nimic. Am zis că orice stradă din Câmpulung Muscel, aşa spune legea.

Ei spun că este cetăţean de onoare, dar noi nu avem dovada acasă. Singura dovadă o avem de la Consiliul Judeţean Argeş că este cetăţean de onoare al judeţului, dar de la municipul Câmpulung Muscel nu avem nimic. Dacă e doar la ei în acte şi la noi nu, înseamnă că nu e", a precizat Bianca Alexandrescu, soţia lui Dragoş Alexandrescu.

După 6 ani de la prima solicitare de denumire a unei străzi cu numele eroului Dragoș Alexandrescu, actualul primar, care a aflat de la noi despre problemă, spune că este foarte posibil ca cererile să se fi rătăcit dar promite că va da de capăt.

"Eu am rugat să îmi caute în arhivă solicitarea făcută de MInisterul Apărării şi voi introduce în Consiliul Local propunerea aceasta pentru a avea o stradă cu numele dumnealui. Trebuie căutată în arhivă. Am dat în lucru. Nu există o evidenţă a sesizărilor oameinlor. S-ar putea să găsim o copie la Ministerul Apărării, dar totuşi au trecut şase ani, ar trebui să fie. Nu au trecut 60 de ani să fie o problemă", a explicat Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel.

Iar soția speră ca măcar acum să se rezolve iar memoria soțului său să fie onorată. Dacă nu, spune că nu se lasă și va continua să lupte.

