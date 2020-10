Povestea cutremurătoare a unui român! A rămas fără un picior din cauza stării de urgență

Mihai Iordache a povestit despre situația care l-a lăsat fără un picior, la doar 38 de ani. Toul a pornit de la un accident casnic, când a călcat pe un cui.

„Sunt într-un scaun cu rotile de 4 luni de zile. Am călcat pe un cui, un accident banal. Rana ar fi trebuit să se vindece repede, dar la mine nu s-a întâmplat așa, la spital am aflat că sunt diabetic. Faptul că nu se vidneca mi-a atras atenția, am mers la spital, am fost internat, mi s-a făcut prima operație care nu a reușit. Mi s-a spus că trebuie să fac o a doua operație, am făcut-o, după care m-au trimis acasă, mi-au spus că sunt în regulă. Asta se întâmpla în 2018.

După ceva timp am revenit la control și doctorul mi-a spus că nu se va putea rezlolva niciodată. M-am dus la un alt spital, din Târgu Mureș, la un medic foarte bun. Medicul de aici mi-a spus că nu trebuia să fiu operat, că se putea rezolva cu un tratament și a folosit un burete special. După ce mi-a făcut tratementul, mi-a crescut efectiv ce au tăiat cei de la Hundedoara. Rana se închisese aproape de tot”, a povestit Mihai.

Mihai: „M-au văzut medicii rezidenți, au spus că situația este foarte gravă, mi-au dat tratament și m-au trimis acasă

„După luna octombrie 2019 mi-a fost recomandat să merg la terapie, pentru că nefolosind piciorul venele s-ar fi atrofiat. Mi s-a spus să caut un chirurg să-mi dea drumul la sânge, o nouă operație. De acolo a intervenit totul. Călcâiul era vindecat. În ianuarie 2020 am fost programat pentru un RMN în februarie iar apoi pentru operație în 20 martie, pentru a îmi da drumul la sânge.

Pe data de 15 martie a început starea de urgență. Am sunat, m-am pus în legătură cu domnul doctor, mi-a spus să nu vin prin bilet de trimitere dar prin urgență. Am ajuns în data de 20 martie, am fost preluat, m-au văzut medicii rezidenți, au spus că situația este foarte gravă, mi-au dat tratament și m-au trimis acasă”, a mai spus Mihai la Antena 3.

Povestea cutremurătoare a unui român! A fost lăsat lăsat fără un picior din cauza stării de urgență