Povestea profesoarei din România care a făcut şapte vaccinuri pentru a putea călători

Gabriela Mogoș este profesoară de informatică la o prestigioasă universitate britanică și predă în China în acest moment. Acolo a prins-o pandemia.

În China s-au introdus reguli noi drastice pentru cei care vin din zone cu rată mare de infectare: 28 de zile de izolare, pe banii tăi, la hotel. Nu ești lăsat să mergi acasă.

"Nu m-am vaccinat. Sunt în așteptare. Aștept decizia celor din regiune, legată de noi, cetățenii străini, când vom fi vaccinați, cu ce vaccinuri vom fi vaccinați." a povestit profesoara într-o intervenție video la Antena 3.

"Până acum am șapte (n.r. vaccinuri) pe carnet. Am un carnet internațional de vaccinuri pe care l-am deschis în 2013. Acolo sunt trecute toate.

Am făcut pentru febră tifoidă, febră galbenă, hepatită, mai multe. Ultimul l-am făcut în urmă cu doi ani împotriva unei forme de meningită care există în Arabia Saudită, unde am locuit pentru un an de zile.

Când am făcut primele vaccinuri, pentru Ecuador, le-am făcut în ideea de a mă imuniza. Dar mi-au prins bine aceste vaccinuri și acest carnet, când am călătorit în țări precum India, unde la acel moment, trebuie, pentru obținerea vizei, să ai anumite vaccinuri. Erau obligatorii." a mai povestit gabriela Mogoș.

Ce trebuie să facă străinii care ajung în China și intra în izolare pentru 28 de zile

"Pentru cei care vin din zone de mare risc perioada de izolare e 28 de zile (n.r. în China) și că să poți să ieși ai nevoie de patru teste negative. Plătești din buzunarul tău, vei sta în hotelurile pe care ti le pun ei la dispoziție, evident testele din buzunarul tău.

Dacă vii din zone de mediu risc, 14 zile de ziolare și cu un test la final negativ." a explicat profesoara la Antena 3.

