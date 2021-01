Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-COVID: "Mă bucur că am putut să mă vaccinez - am făcut-o pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu"

"A fost foarte-foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul, de aceea am și avut o reacție la final, că nu mi-am dat seama că s-a terminat vaccinarea.

"Mă bucur că am putut să mă vaccinez - am făcut-o și pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu", a spus Florin Cîțu. Premierul a mai spus că românii au arătat că își doresc să se vaccineze și că vor fi achiziționate mai multe doze de vaccin.

În urmă cu o zi s-a vaccinat și președintele Klaus Iohannis, care a dat, astfel, startul celei de-a două etape a imunizării anti-COVID. În această etapă sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici şi persoanele care lucrează în domenii considerate esenţiale, între care Administraţia Prezidenţială şi Guvernul.

Până în 14 ianuarie erau vaccinate 167.000 de persoane din cadrul sistemului de sănătate, din 250.000, ceea ce reprezintă 67,5 %, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă, la Digi24. Mai sunt programați 42.000 de angajaţi din sistemul medical, astfel că se va ajunge la 85% de persoane vaccinate din prima etapă.

„Este o rată mulțumitoare, mai mult decât ne așteptam. Reprezintă un mesaj de încredere”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 estimează ca în al doilea trimestru, sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie, numărul de doze să fie „considerabil mai mare decât se estima” și asta deoarece ar fi crescut numărul dozelor contractate la nivelul Comisiei Europene.

„România și-a asigurat 20 de milioane de doze doar de la Pfizer până în septembrie, asta înseamnă 10 milioane de persoane vaccinate până în septembrie”, a precizat Gheorghiță.

Aproximativ 190.000 de persoane s-au programat vineri, în cele câteva ore în care a funcționat platforma, a mai spus medicul, după ce a primit date proaspete.

În București, însă, nu mai sunt locuri pentru vaccinare. Limita este de 600.000 de locuri în toată țara, pentru următoarele 20 de zile, a declarat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă. Declarația oficialului a venit în contextul în care jurnaliștii au sunat la un call center de unde au aflat că locurile în Capitală au fost epuizate.

Valeriu Gheorghiţă a subliniat că ritmul de vaccinare trebuie adaptat la numărul dozelor de vaccin disponibile. Întrebat de ce bucureștenii nu se pot programa peste patru săptămâni, de exemplu, Valeriu Gheorghiţă a răspuns că autoritățile nu vor să se pună în situația în care programează și vaccinul nu sosește în țară.

Există o limită de 600.000 de locuri pentru următoarele 20 de zile, la nivel național, potrivit lui Valeriu Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiţă a mai spus că, în funcție de ritmul de programare din județe, autoritățile vor încerca să redistribuie dozele de vaccin disponibile. Întrebat de ce nu există doze suficiente, Valeriu Gheorghiţă a afirmat că există un calendar de livrare negociat.