Premierul Viorica Dăncilă a deschis programul guvernamental de tabere ARC

sursă foto: Gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a deschis, sâmbătă, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care găzduieşte în acest an un număr record de participanţi, peste 3.000 de copii din comunităţile de români din afara graniţelor.



"Dorim să descoperiţi România, să fiţi ataşaţi de valorile româneşti. Veţi întâlni oameni minunaţi, este domnul Belodedici aici, veţi întâlni profesori dedicaţi, veţi vedea locuri frumoase, veţi cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile noastre, dar şi frumuseţea sufletului de român. Sper ca aceste amintiri să le luaţi în sufletul vostru şi să rămână cele mai dragi amintiri pentru voi. România vă aşteaptă să vă întoarceţi acasă", le-a spus premierul Viorica Dăncilă copiilor prezenţi în tabăra din Sulina organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP).



La rândul ei, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a amintit că numărul participanţilor din acest an este unul record.



"Vor fi peste 3.000 de participanţi în anul 2019, un număr record, în premieră. Acest lucru se întâmplă datorită Guvernului României care doreşte ca an de an numărul acestora să fie tot mai mare, pentru că acasă înseamnă România", a menţionat Intotero.



La deschiderea programului guvernamental "ARC", desfăşurată în tabăra din oraşul Sulina, au participat şi miniştrii Finanţelor Publice, Tineretului şi Sportului şi Culturii, care şi-au exprimat speranţa că participanţii la program se vor întoarce în România.



Aflat la a 11-a ediţie, programul guvernamental "ARC" are drept obiective facilitarea interacţiunii şi a dialogului între cetăţenii şi etnicii români din diferite state. Până în prezent, conform MRP, 23.000 de elevi, tineri şi profesori, români din afara graniţelor ţării, au avut oportunitatea de a reveni acasă şi de a se reconecta cu România.



Taberele "ARC" se desfăşoară în perioada 1 iulie - 27 august 2019, în serii consecutive de câte şapte zile în Centrele de Agrement din Sulina, judeţul Tulcea, Oglinzi, judeţul Neamţ, Căprioara, judeţul Hunedoara, şi Săcelu, judeţul Gorj.