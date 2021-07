Primarul din Moeciu dă vina pe oboseală, după ce a jignit o localnică: ”De două zile n-am închis un ochi. Nu știu dacă e cazul să îmi cer scuze”

Edilul spune că atitudinea localnicei l-a înfuriat și că nu este dispus să își ceară scuze.

”Cu siguranță n-aș vrea să o caracterizez pe acestă doamnă care tot timpul stă doar pe telefon și avea pretenția să-i curăț eu curtea de aluviuni. Eu am considerat că am situații mult mai grave. Doamna stă pe telefon și pe Facebook. Cuvintele nu sunt cele potrivite. Eram atât de obosit, eu de două zile n-am închis un ochi. Cinci ore am dormit. O să-i cer scuze dacă va fi cazul. O să stau de vorbă cu dânsa. Deocamdată nu știu dacă e cazul să îmi cer scuze.”

În cursul zilei de ieri, comuna Moeciu a fost lovită de o viitură puternică, care a afectat gospodăriile localnicilor și a blocat căile de acces. În acest context, atunci când i s-a solicitat ajutorul de către o localnică, primarul din Moeciu a refuzat să se facă util și, în schimb, i-a adresat femeii mai multe jigniri.

”-Bună ziua, domnu primar! Aveți de gând să faceți ceva și cu noi sau…?

-Nu

-De ce nu?

-Că nu vreau!

-Noi nu suntem locuitori ai comunei?

- Ești o proastă și o tâmpită!

-Mulțumesc frumos!”, este dialogul între localnică și primarul din Moeciu.

Moeciu, grav afectat de viitură: Curțile localnicilor au fost distruse, turiștii sunt blocați

Dezastrul lăsat în urma viiturii este de nedescris la Moieciu. Pe Valea Lată peste 20 de gospodării și pensiuni au rămas izolate accesului rutier.

Apele învolburate, cu tone de aluviuni și lemne, au rupt curțile oamenilor și au intrat în case, iar drumul de acces s-a rupt și erodat, astfel că șanțurile formate de viitură sunt de peste 2 m adâncime.

Localnicii nu mai pot intra în curți, iar turiștii s-au grăbit să dea o mână de ajutor și au pus mâna pe lopeți.

O femeie spune că nu a primit niciun ajutor de două zile. Dealul de deasupra casei s-a surpat și era să cadă peste gospodărie, iar curtea este plină cu bolovani si aluviuni.

Primarul spune că a făcut ce a putut și că abia acum a reușit să mobilizeze mai multe utilaje care să refacă drumul de acces pentru a nu rămâne oamenii izolați.

Bătrânii spun că de 70 de ani nu au văzut așa ceva.

