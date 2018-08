Primăria Capitalei, notificată în privința protestului din 10 august

PACT pentru România a notificat Comisia de ordine publică din cadrul Primăriei Capitalei referitor la organizarea unui protest pe data de 10 august, în Piaţa Victoriei, dar nu îşi asumă rolul de organizator, a precizat Tudor Cârstoiu, reprezentant al PACT pentru România, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale.



"Mesajul principal este că noi nu suntem organizatori şi nu am încercat să ne asumăm rolul acesta. Suntem unii dintre mulţii promotori ai evenimentului, dar nu am încercat să fim organizatori şi cu siguranţă nu o să facem asta cu 48 de ore înainte de eveniment. Pur şi simplu încurajăm autorităţile să asigure un cadru cât mai bun pentru o manifestare non-violentă, paşnică, cât mai civilizată pentru o ţară democratică", a precizat Cârstoiu, după ce a participat la şedinţa Comisiei de avizare a cererilor pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.



El a estimat că la eveniment vor fi 100.000 de participanţi şi a făcut un apel la non-violenţă din partea acestora. Cârstoiu a menţionat că PACT a notificat Primăria pe data de 14 iunie referitor la protestul din 10 august şi a subliniat că discuţiile cu autorităţile locale ar fi trebuit să înceapă mai repede. Cârstoiu a mai precizat că principalul mesaj al protestului este căderea Guvernului Dăncilă şi organizarea de alegeri anticipate. Alte revendicări sunt reducerea numărului de parlamentari la 300 şi asigurarea unei reprezentativităţi sporite pentru diaspora.



Cârstoiu a mai declarat că preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Emanuel Cioacă, a fost membru al Partidului Social Democrat şi că "a fost o situaţie în care s-a încercat infiltrarea PSD în acest protest".



"Noi am luat poziţie fermă în acel moment şi noi considerăm că acum se încearcă doar să se găsească nişte ţapi ispăşitori. Am venit din respect, fiindcă aşa este normal, să discutăm - de aceea nu am fost interesaţi de niciun fel de asumare de rol de organizare sau de semnare de protocol - dar este foarte important să clarificăm situaţia", a spus el.



Viceprimarul Aurelian Bădulescu a declarat că, în condiţiile în care Federaţia Românilor de Pretutindeni a anunţat că nu îşi mai asumă organizarea protestului din 10 august, au fost invitaţi în faţa Comisiei de ordine publică reprezentanţii PACT, care ocupau poziţia următoare pe lista solicitanţilor.



"Când s-a pus problema calităţii dumnealor, au spus că este o calitate pur reprezentantivă. Nu înţeleg să se erijeze în organizatori. Le-am explicat că în aceste condiţii nu sunt alte elemente de pus la punct, decât cele pe care le-au spus şi dumnealor şi anume că aşteaptă în jur de 50.000 de participanţi. Nu s-a discutat nimic legat de cheltuieli, ci doar de obligaţiile organizatorului, pentru că atunci când te duci la un spectacol cu Michael Jackson, trebuie - în funcţie de numărul de oameni - să ai toalete şi împreună cu organizatorul să pui la dispoziţie toate aceste elemente de bun simţ: toalete, apă, intervenţia medicului în cazul în care este nevoie. Am făcut apel la art. 4 din legea 60, care prevede obligaţiile părţilor. Dânşii au înţeles doar să luăm act că nu sunt organizatorii de drept, dar dumnealor - aşa cum aţi putut observa - sunt organizatorii de fapt ai acestei adunări, dacă se va desfăşura", a spus Bădulescu.



Viceprimarul şi-a exprimat speranţa ca data de 10 august să fie una în care "democraţia să îşi spună cuvântul, şi nu atitudinile extremiste". El a mai precizat că PMB, alături de Jandarmerie, Poliţia Locală şi Poliţia Rutieră, vor lua măsurile care se impun pentru ca protestul să se desfăşoare în condiţii de normalitate.



Preşedintele Asociaţiei "Evoluţie în Instituţie", Cristian Dide, care a fost prezent alături de reprezentantul PACT la şedinţa comisiei, a subliniat că iniţiatorii îşi asumă responsabilitatea "de a mobiliza oameni", dar că nu pot să îşi asume responsabilitatea de a semna documente cu 48 de ore înaintea evenimentului. El a mai subliniat că legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice nu prevede termenul de "autorizaţie".



"Eu nu îi cer voie domnului Bădulescu, într-un stat democratic, să îmi exprim nemulţumirea public. Eu îl informez că eu vreau să îmi exprim nemulţumirea, iar dânsul nu îmi aprobă mie dacă vrea sau nu. Eu declar şi atât. Dânsul va lua măsurile ce se impun ca eu să pot să manifest paşnic. (...) Haideţi să scoatem din contextul protestelor cuvântul 'autorizaţie'. Este cel mai important mesaj pe care vreau să îl transmit acum. Scoateţi cuvântul 'autorizaţie' când îl puneţi lângă protest. Este protest legal sau ilegal, nu există protest autorizat", a spus el.



De asemenea, Dide l-a contrazis pe viceprimarul Bădulescu referitor la persoana care a notificat pentru prima dată protestul.



"Există domnul Florian Tone, din Piaţa Victoriei, care a declarat şi declară zi de zi protestele din Piaţa Victoriei. Deci, înaintea domnului Cioacă, există domnul Tone care zi de zi declară acea adunare publică şi domnul Bădulescu nu poate să spună că domnul Cioacă avea prioritate. (...) Noi din februarie 2017 declarăm proteste. Protestele din Piaţa Victoriei au fost declarate în fiecare zi. Este pentru prima dată din februarie 2017 când noi suntem invitaţi la această comisie", a spus el.