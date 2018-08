Procurorul-şef interimar DNA, despre întâlnirea cu ambasadorul Klemm: „Se vehiculează informaţii eronate în spaţiul public”

Procurorul-şef interimar DNA, Anca Jurma, a declarat, marţi, că întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul SUA la Bucureşti Hans Klemm a avut loc la sediul DNA, nu la Ambasadă.

Procurorul-şef interimar DNA precizează unde a avut loc întâlnirea cu ambasadorul Klemm şi în baza cărei prevederi legale a participat la discuţii

"Printre picături, am discutat (şi de întâlnirea avută cu Hans Klemm -n.r.). Se vehiculează informaţii eronate în spaţiul public. Nu m-am deplasat la Ambasada Statelor Unite, cine are curiozitatea să vadă în acea poză pe care nu eu am făcut-o publică se vede steagul DNA-ului, deci întâlnirea a fost la DNA", a declarat Anca Jurma.

Pe 23 iulie, DNA preciza că întâlnirea procurorului-şef interimar al Direcţiei, Anca Jurma, cu ambasadorul Americii şi cu un reprezentant al FBI a avut loc la iniţiativa Ambasadei şi cooperarea PÎCCJ cu FBI se realizează în limitele legale pe care un protocol privind asistenţa judiciară din 2007 le prevede. Reprezentanţii DNA au mai precizat că, în ceea ce priveşte cooperarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu FBI, ea este „expres menţionată în Protocolul semnat la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, ratificat de România prin Legea nr. 112/15.05.2008”.