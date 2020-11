O profesoară din Arad, despre şcoala on-line: "Azi am fost foarte aproape s-o iau razna."

"Jurnal pesimist" - aşa îşi începe postarea de pe Facebook profesoara Cristina Lazurcă, din Arad, care predă la clasele primare.

Ea spune că orele în regim on-line sunt un adevărat chin, nu pentru că micii elevi nu ar fi receptivi, ci pentru că în fiecare dimineaţă se pierd zeci de minute cu procedura de conectare.

"De la începutul pandemiei mi-am promis că n-o să fac nicio postare pesimistă legată de şcoală, mai ales. Şi totuşi, nu mă pot abţine. Azi am fost foarte aproape s-o iau razna.", spune, parcă la capătul răbdării, profesoara pe reţeaua de socializare.

Dacă la clasele gimnaziale şi la liceu, conectarea nu mai este o problemă, întrucât elevii reuşesc să se descurce singuri, la clasele 0-IV, cei mici depind de părinţii lor. Şi de multe ori, adulţii fie nu se implică suficient, fie nu sunt atenţi la instrucţiuni, atrage atenţia profesoara.

Cum se pierd zeci de minute în fiecare dimineaţă cu conectarea on-line

Profesoara a explicat cum pierde zeci de minute în fiecare dimineaţă încercând să le explice părinţilor cum să se conecteze, asta deşi le-a explicat de nenumărate ori acest lucru.

"Fiecare părinte prezent a primit o foaie cu toate informaţiile - orele la care ne vom conecta, ce materii vom face şi când, unde se ţin întâlnirile, unde se postează temele, unde se postează rezolvarea temelor şi aşa mai departe.

Din păcate la şedinţă au fost prezenţi doar o parte din părinţi. Adică părinţii acelor copii care au fost activi în online şi în primăvară. După şedinţă, au început să curgă mesajele de scuze ale celor care nu au reuşit să vină.

Aseară am postat pe grup, link-ul primei întâlniri. Azi dimineaţă, când deja îi aşteptam pe copii să se conecteze, unii îmi scriau pe grupul de Messenger că mă roagă frumos să postez link-ul întâlnirii. Link care era un pic mai sus pe grupul pe care ne conversam. Ce să-i faci, sunt copii, aşa că, deşi cu unii începusem deja să vorbim despre ce am făcut în vacanţă, m-am întrerupt şi am repostat link-ul.

Apoi, pe măsură ce înaintam cu discuţiile, primeam mesaje disperate de la cei care din diverse motive nu reuşeau să se conecteze. Evident, m-am întrerupt de fiecare dată încercând să îi ajut." - spune profesoara.

Şcoala on-line, cel puţin încă două săptămâni de acum încolo

Profesoara spune că mesajele părinţilor copiilor care nu s-au conectat continuă şi în pauze, dar şi după terminarea orelor on-line. Deşi informaţiile privind lecţiile se regăsesc în mesajele de pe grupul comun de Messenger sau pe WhatsApp, adulţii nu le verifică şi preferă să o întrebe direct pe profesoară.

"După întâlnire, verific lista celor care s-au conectat şi îi sun pe cei care nu s-au conectat şi nici nu au fost la şedinţă. WhatsApp-ul şi Messengerul mă notifică că au văzut mesajele mele, dar nu primesc niciun răspuns." - încheie resemnată profesoara.

În multe judeţe, dar şi în municipiul Bucureşti, acolo unde rata infectărilor depăşeşte 3 cazuri la mia de locuitori, şcolile vor fi închise şi în următoarele două săptămâni, aşa că elevii vor face în continuare cursuri on-line.

Cum Ministerul Educaţiei nu a stabilit un procedeu clar prin care să se transmită aceste cursuri, fiecare profesor le face de capul lui, apelând la platforme on-line ca Zoom, WhatsApp sau Meets.

În tot acest timp, mulţi părinţi nu pot renunţa la serviciu pentru a se ocupa de copii, aşa că de multe ori, totul se transformă într-un adevărat fiasco.