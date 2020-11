Radu Tudor îi aduce un ultim omagiu regretatului profesor doctor, Alexandru Oproiu

Lumea medicală este în doliu după pierderea celebrul profesor doctor, Alexandru Oproiu.

Radu Tudor a ţinut să îi aducă medicului un ultim omagiu, în semn de preţuire și prietenie

''Astăzi, din păcate, a venit una din cele mai triste veşti de care am avut parte în cei aproape 30 de ani de când fac presă. Unul dintre oamenii de care m-am simţit foarte apropiat şi care ne-a fost aproape mereu la Antena 3, profesorul doctor, Alexandru Oproiu, a trecut la cele veşnice. Ar fi împlinit pe 1 decembrie vârsta de 90 de ani. Cu siguranţă, ar fi meritat să trăiască chiar mai mult, avea o vitalitate fantastică, îşi dorea foarte mult să îşi practice în continuare meseria cu pasiune.

A fost unul dintre medicii cu har ai României, timp de 65 de ani, domnul profesor doctor, Alexandru Oproiu, a salvat sute de mii de pacienţi din situaţii extrem de grave

Domnul profesor doctor Alexandru Oproiu a răspuns invitaţiilor emisiunii Punctul de Întâlnire şi am făcut în ultimii ani, cred că ne amintim cu toţii, ediţii speciale, unele dintre ele în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când aveam mai mult timp, înaintea Crăciunului, să vorbim despre bolile digestive, despre sfaturile alimentare pe care putea să ni le dea, domnul profesor Alexandru Oproiu (...) Era un medic care avea pur și simplu, un computer de ultima generație în cap.

Era updatat cu toate informațiile de ultimă oră din domeniul gastroenterologiei

Avea cunoștințe generale despre medicină absolut fantastice. Știa să diagnosticheze un bolnav printr-o palpare și prin citirea analizelor de sânge. Intuia exact ce probleme are omul respectiv, după care mergea la aparatură și verifica dacă ceea ce simțea el prin palpare abdominală și prin analiza datelor pacientului se confirmau la ecograf și la alte aparate.

A fost, înainte de toate, un om foarte bun. Bun la suflet și veșnic vesel. Așa o să mi-l amintesc mereu pe profesorul doctor Alexandru Oproiu

Mereu făcea o glumă, fiind mereu dispus să ne ajute de câte ori sunam de aici, din redacție pentru cineva, pentru un apropiat, pentru o rudă. Da dragă, să vină mâine la mine, nicio problemă. Avea o disponibilitate fantastică. Dacă pe 1 decembrie ar fi împlinit 90 de ani, aniversarea asta l-ar fi găsit tot la muncă. Nu a ezitat nicio secundă, în cei 65 de ani, să își păstreze același regim de viață. În fiecare zi, la ora șapte fără un sfert era la clinică. Îl așteptau zeci de pacienți într-o coadă lungă, și la stat, și la privat

Creator al școlii românești de gastroenterologie, profesorul doctor Alexandru Oproiu este o figură cu totul aparte, din punct de vedere profesional și uman, și îi aducem astăzi, un ultim omagiu, spunem cu toții, Dumnezeu să îl odihnească, și ne readucema aminte, printr-un fragment dintr-o emisiune, Punctul de întâlnire, realizată în preajma sărbătorilor de iarnă.

Vă mărturisesc, că și anul acesta, aveam de gând să fac o nouă ediție cu profesorul doctor Alexandru Oproiu

Știu că i-aș fi făcut o mare bucurie, și dumneavoastră, v-aș fi adus în casă sfaturile unei somități, pe care altfel v-ar fi fost greu, mai ales în vremurile acestea să o abdordați. Priviți exemplul de comportament pozitiv, de atitudine demnă, de eleganță, de profesionalism, lecții pe care de fiecare dată, profesorul doctor Alexandru Oproiu, ni le dădea când venea aici, în platoul emisiunii Punctul de întâlnire, cu toate cărțile după domnia sa.

A condus Agenda Medicală timp de peste 50 de ani. An de an scotea agenda medicală, cea care însoțea în fiecare an, cu sfaturi și cu informații noi, milioane și milioane de români. A avut o activitate profesională prodigioasă, a fost timp de peste 20 de ani director al Spitalului Fundeni, un institut uriaș, a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, și cu mare bucurie împărtășea cunoștințele sale și transmitea pacienților, încredere și speranța, că oricât de grav ar fi afecțiunea, domnia sa se va implica și va aduce un gând și un rezultat pozitiv pentru pacienți. Dumnezeu să îl odihnească pe Alexandru Oproiu. Revedem unul dintre ultimele fragmente înregistrate aici, la Punctul de Întâlnire, la Antena 3.