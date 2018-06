Proiectul pentru detenție la domiciliu, aprobat în Camera Deputaților

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, cu 181 de voturi "pentru", 87 "împotrivă" şi patru abţineri, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi prin care se introduce regimul de detenţie la domiciliu.



Prin acest proiect de lege se introduce regimul detenţiei la domiciliu în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, cu excepţia celor care au comis fapte cu violenţă.



"Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an", mai prevede actul normativ.



"În cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate se consideră 20 de zile executate pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate", stipulează proiectul.



Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.



Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani, mai prevede proiectul de lege.



Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.