Protest la Grupul de Diaglog Social din cauza premiului acordat lui Augustin Lazăr

Protest în fața Grupului de Dialog Social, după ce în cursul zilei de miercuri mai mulți membri GDS au decis să demisioneze.

Radu Filipescu, Mircea Dinescu și Laura Ștefan au decis să părăsească GDS din cauza deciziei organizației de a-i acorda Premiul GDS pe anul 2018 procurorului general al României, Augustin Lazăr, cel care pe vremea regimului comunist a refuzat liberarea unor deținuți politici.

Radu Filipescu- "Îmi pare rău dar doresc să mă separ puțin de Grupul pentru Dialog Social al cărui membru sunt de aproape 30 de ani. Îmi pare rău că nu am putut să fiu mai convingător în susținerea mea în cadrul dezbaterilor din GDS. Am considerat și susținut că domnul Augustin Lazăr nu a fost un torționar dar totuși a avut un rol în funcția de tânăr procuror care nu poate fi neglijat. Nu a fost un rol de decizie după părerea mea, în acele situații pentru deținuții politici deciziile fiind luate la București. Am susținut poziția nu foarte simplă de a nu se continua cu demersul de decernare a Premiului GDS către procurorul general Augustin Lazăr. Ca urmare mă autosuspend din GDS Cred că este importantă existența unei organizații de tipul GDS și poate în viitor voi solicita să revin".

Mircea Dinescu - "Ca membru fondator al GDS-ului, solicit ca numele meu să fie șters de pe certificatul de botez al Sfintei Sfintelor Civice, cum părea acest lăcăș de cult al dialogului în 1990. Nu de alta, dar taman zilele astea, cînd se împliniră 30 de ani de la apariția scrisoricii de amor a subsemnatului către Nicolae Ceaușescu, publicată în ziarul Libération, din pricina căreia fusei priponit la domiciliu, n-aș vrea să fiu părtaș la scena în care, pupîndu-l pe procurorul Lazăr pe frunte, GDS-iștii îl vor săruta, post-mortem, pe Nea Nicu în cur”.

Laura Ștefan- „Am demisionat din GDS”, a scris pe pagina de Facebook.

Citiți și Scandal în GDS din cauza premiului acordat lui Augustin Lazăr. Disidentul anti-comunist Radu Filipescu se autosuspendă din Grup