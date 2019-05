PSD-ALDE, propunere unică pentru CCR

Călin Popescu Tăriceanu spune că va exista o singură nominalizare pentru postul de judector la CCR din partea coaliției PSD-ALDE.

Totodată, senatorul PSD Șerban Nicolae spune că propunerea poate să vină de oriunde.

”Propunerea poate să vină din partea oricui. Şi a societăţii civile, dar aia civilă, nu aia cu epoleţi pe sub maieu. Deocamdată, nu am nicio candidatură. Când am să văd numele celor care îşi doresc să ajungă judecător la Curtea Constituţională, am să mă pronunţ. Şi mă interesează foarte puţin dacă e o propunere din partea PSD, din partea ALDE, din partea UDMR sau altui partid, sau din partea ONG-urilor. Eu nu cred însă în cei care şi-au bătut joc de drepturile omului, de valorile fundamentale constituţionale, în cei care au considerat că protocoalele secrete şi înţelegerile securistice oculte fac parte dintr-o democraţie europeană”, a afirmat acesta la Senat