Dr. Mihai Craiu, avertisment: Dacă apar aceste simptome, mergeți cu copilul "imediat la doctor, chiar dacă nu credeți în COVID-19 sau în orice altceva"

În acest sens, medicul îi învaţă pe părinți cum pot folosi o manevră ușoară, pe care specialistul o şi explică într-un video, pentru a vedea dacă cei mici suferă de vreo boală.

"Deoarece numărul de cazuri COVID-19 pozitive a început să crească in România doresc sa vă avertizez asupra singurului scenariu de boală gravă la copil asociat noului coronavirus. Deși este extrem de rar întâlnită, maladia numită PIMS-TS (in Europa) sau MIS-C (în SUA), trebuie recunoscută rapid de către părinții copiilor infectați acum, sau in trecutul apropiat, cu SARS-CoV-2.

Inainte de a aduce injurii, sau alte producții specifice minților limitate ale persoanelor "libere" din Social Media, va indemn să cititi până la capăt. Dacă nu credeți că există COVID-19 nu mai pierdeți vremea aici... Fenomenele din ultima vreme au cauze variate, incepând de la nerespectarea regulilor de prevenție, de către o populație obosită de o lungă durată de tensiune. Au fost luni de zile în care am fost în izolare și în cursul acestei perioade am respectat toate precauțiile sugerate de autorități.

Acum apare efectul normal de epuizare in fața pericolului prelungit - așa numitul "burn-out". Relaxarea excesivă poate fi atribuită și declarațiilor greșite sau iresponsabile ale unor indivizi certați cu legea sau cu logica elementară. Nu comentez, ci doar constat că, în aceste zile, riscul infectării cu noul coronavirus este mai mare decât acum 2 luni, in România.

Copiii cu boală inflamatorie multisistemică asociată noului coronavirus, manifestări diverse

Copiii ce dezvoltă boală inflamatorie multisistemică asociată noului coronavirus pot avea manifestări diverse - febră prelungită (peste 5 zile ca durată, asemănător bolii Kawasaki), erupție pe piele, cu descuamare ulterioară, diaree severă sau dureri de burtă, afectare cardiovasculară cu șoc sau anevrisme coronariene. TOATE aceste manifestări trebuiesc evaluate de un medic.

Dumneavoastră, părinții, puteți face o manevră simplă, care poate identifica acei copii cu boală severă și care au șoc. Chiar dacă au orice altă boală, cunoașterea acestei manevre poate salva viața copilului dumneavoastră. Pentru că modificarea descrisă în acest scurt video - https://vimeopro.com/sjaawa/skills-manual/video/72588765 este TIPICĂ pentru copiii care au șoc, înainte să apară alte semne de gravitate.

Umplerea eficientă a patului capilar (capillary refill time) arată că inima funcționează bine și vasele sunt umplute normal cu sânge. Când umplerea patului capilar este prelungită (mult peste 2-3 secunde) înseamnă că este deshidratat sever copilul sau că are inima bolnavă.

In acest caz trebuie mers IMEDIAT la doctor, chiar dacă nu credem in COVID-19 sau in orice altceva. Un copil cu șoc decompensat poate muri repede", a scris medicul pediatru Mihai Craiu, pe pagina de Facebook.