Radarul MApN a detectat azi-noapte 2 drone lângă graniţa cu România. Au fost ridicate de la sol avioane F-18. Ro-Alert trimis în Tulcea

Radarul MApN a detectat azi-noapte 2 drone lângă graniţa cu România. Sursa foto: Getty Images

MApN a transmis că radarele sale au detectat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, două drone care zburau în spaţiul aerian ucrainean, în apropiere de graniţa cu România. Prima a fost reperată în jurul orei 00.00, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. Au fost ridicate de la sol şi două avioane F-18. De asemenea, două ore mai târziu a fost detectată o nouă dronă, în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia. În niciunul dintre cazuri, n-au existat pătrunderi în spațiul aerian național. De fiecare dată s-a transmis mesaj Ro-Alert în judeţul Tulcea.

"În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 00.40.

Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove.

La ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 03.13.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național", a transmis MApN.