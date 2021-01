Medicul Radu Țincu distruge posibila eficacitate a invermectinei: ”Nu este aprobat nicăieri în lume ca tratament pentru COVID!”

”În primul rând, este un tratament folosit în aria veterinară și nu este aprobat nicăieri în lume pentru a fi folosit pentru pacienți umani. În al doilea rând, este foarte interesantă această abordare socială în care punem la îndoială vaccinul Pfizer, vaccinul Moderna, care au primit aprobare de la Agenția Europeană a Medicamentului și de la FDA (Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente – n.r), dar luăm un medicament care nu este aprobat pentru a fi folosit la oameni. Ca să se elimine toate aceste speculații care au apărut, publicația Lancet, una dintre cele mai prestigioase publicații medicale, a dat publicității pe 19 ianuarie un studiu în legătură cu eficiența acestui medicament. Este un studiu pe 24 de persoane, dar acest studiu concluzionează foarte clar că acest medicament nu are niciun fel de efect asupra testului PCR la 7 zile sau la 14 zile, nu are niciun fel de efect asupra încărcăturii virale a pacienților care primesc acest medicament. Singurul lucru care s-a dovedit a avea o eficiență este o scădere cu 30% a duratei în care pacientul nu mai are miros. Deci singurul efect pozitiv care a putut fi evidențiat într-un studiu serios publicat în această revistă a fost o reducere a pierderii mirosului cu 30%. În rest, toate celelalte aspecte care au fost urmărite în acest studiu nu au putut fi dovedite la administrarea acestui antiparazitar de uz veterinar”, a explicat Radu Țincu.

”Studiile, ca să fie serioase, trebuie să fie realizate după anumite principii științifice. Toată această poveste a pornit de la un studiu publicat în Bangladesh, cercetătorii de acolo au concluzionat că acest medicament ar avea un efect pozitiv. Ulterior, odată ce a fost luat la puricat de către specialiștii în domeniul publicațiilor științifice medicale, s-a ajuns la concluzia că erau foarte multe aspecte care nu erau concordante în acest studiu. Atunci s-a realizat acest studiu de reproductibilitate, adică cercetătorii din Europa și SUA au vrut să vadă dacă într-adevăr administrând acest medicament putem să obținem efectele pe care le-au explicat cei din Bangladesh. Evident că nu s-a putut realiza această reproductibilitate, acest studiu a arătat că nu se reduce încărcătura virală și nici nu se negativează mai repede probele RT-PCR și atunci, sigur că cercetătorii au concluzionat că, în acest moment, datele nu atestă că acest antiparazitar veterinar ar putea fi eficient pentru tratamentul pacienților cu COVID-19”, a mai spus medicul la B1 TV.