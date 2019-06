Radu Tudor: De când avem justiție secretă în România?! Și controale secretizate?

foto: captura Antena 3

Vazand demersul lui Calin Popescu Tariceanu, intreb si eu : de cand se face justitie secreta in Romania?! Justitia nu este un act de dreptate publica, de legalitate universala pentru toti cetatenii?!

Daca in regimul Basescu am avut parte de astfel de orori, specifice politiei politice comuniste, cum este posibil ca Inspectia Judiciara, organism de verificare al magistratilor si mecanismelor judiciare si de justitie, sa produca rapoarte secrete? scrie Radu Tudor pe blog.

Citește și: Călin Popescu-Tăriceanu solicită CSM desecretizarea protocoalelor dintre DNA-SRI și instanțe



Rezultatele oricarui act de control trebuie sa fie publice. La fel ca actul de justitie, care nu se infaptuieste in numele sau beneficiul vreunei societati oculte. Ci pentru public si pentru institutiile statului, care au obligatia de a respecta litera si spiritul legii.



Ce mai respectam noi daca dosarele sunt secrete, iar controlul dosarelor secrete este si el secret? Bazele democratiei sunt profund afectate prin aceasta obsesie a secretizarii. Prea multe au fost si sunt inca ascunse opiniei publice din actele ce trebuiau cunoscute si aplicate in efectul lor. Unde scrie in legea fundamentala a Romaniei, Constitutia, ca actele justitiei sunt secrete?!

Sunt prea multe articole din Constitutie care se incalca prin secretizarea unui control efectuat de o institutie publica la alta institutie publica, cu exceptia celor ce tin de securitatea national. N-am sa le enumar aici. Vreau sa vad in ce masura vreun judecator CCR sau Avocatul Poporului se implica in aceasta speta.