Raed Arafat răspunde mesajului Patriarhului Daniel: „Nu s-a interzis niciun fel de sărbătoare să aibă loc”

Raed Arafat a exolicat că decizia de limitare a accesului pelerinilor la Sfânta Parascheva are la bază raţionamente medicale şi nu religioase.



„Am evitat pe cât am putut să intru in acest subiect, pentru a nu spune unii ca Arafat e de o anumita religie si inseamna ca face asta impotriva crestinilor. Nu iau deciziile singur, stam multi la masa cand luam aceste decizii. Vorbim de logica medicala. Nu s-a interzis niciun fel de sarbatoare sa aiba loc, sau o slujba, s-a interzis deplasarea oamenilor in conditii extrem de riscante catre aceste locuri si desfasurarea acestor manifestari in conditii de maxima aglomeratie in care nu mai pot sa controlezi ce se intampla si sa creezi o situatie in care oamenii se intorc acasa si produc focare”, a declarat Raed Arafat.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a comentat restricțiile impuse de autorități cu privire la organizarea pelerinajelor religioase în contextul pandemiei de coronavirus, acuzând autoritățile că au luat „o măsură disproporționată, discriminatorie şi luată fără o consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă Română”.