RAR le explică şoferilor ce însemne trebuie să aibă cauciucurile de iarnă. Dacă aceste simboluri lipsesc, poliţistul îi poate amenda

RAR le explică şoferilor ce însemne trebuie să aibă cauciucurile de iarnă. Sursa foto: Pexels, Kaboompics

Odată cu apropierea de sezonul rece, şoferii iau în calcul montarea anvelopelor de iarnă. Legea nu prevede o dacă exactă la care să se realizeze acest schimb de cauciucuri, dar menţionează obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. RAR le-a explicat şoferilor care sunt, din punct de vedere legal, cauciucurile de iarnă.

Aşadar, potrivit instituţiei menţionate, anvelopele de iarnă legale şi acceptate de autorităţi sunt: toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

"Atât timp cât posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S, nu există sancţiuni", a transmis RAR.

Dacă poliţistul observă în trafic lipsa acestor simboluri, va constata că maşina respectivă nu este dotată cu anvelope de iarnă corespunzătoare. Într-un astfel de caz, agentul poate dispune o amendă de 9-20 puncte.

Reamintim că obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri destinate sezonului rece nu depinde de o anumită dată calendaristică, ci ține strict de condiţiile meteorologice.