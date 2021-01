Războiul total din PNL. Bogdan Chirieac: "Cred că Rareş Bogdan s-a grăbit!" Pe mâna cui merge Iohannis

"E încleştare în PNL din momentul în care USR a pus mâna pe Guvern. USR a căpătat enorm de multă putere, nu se înţeleg (cu liberalii, n.r.) pe prefecţi şi subsecretari de stat. De decontat guvernarea, o vor face cei din PNL (...) Întrebarea este dacă Rareş Bogdan îl are de parte a sa pe Iohannis?

Bogdan Chirieac: Orice revoltă în PNL fără sprijinul lui Iohannis va eşua

Pentru că, dacă Iohannis îl doreşte în continuare pe Orban preşedintele PNL, orice revoltă este sortită eşecului. Nu cred aşa ceva, că Rareş Bogdan ar avea sprijinul preşedintelui Iohannis. Cred că Rareş Bogdan nu e singur, în spatele lui sunt toţi liderii din Ardeal. Cunoaştem disputele dintre Emil Boc şi tânărul şi controversatul ministru de la sănătate, Vlad Voiculescu.

Dar nu cred că preşedintele Iohannis a înclinat balanţa. Nu cred asta, pentru că am văzut, nu ştiu din ce motiv, că Iohannis doreşte foarte mult USR-PLUS în guvernul său. C-o fi solicitare pe axa Paris - Berlin, sau se gândeşte că fostul neomarxism, actual progresism, este viitorul, nu îmi dau seama. Dar o îndepărtate a lui Ludovic Orban ar atrage după sine o ciocnire cu USR-PLUS. Asta n-are cum să fie pe placul lui Iohannis, care şi-a dorit 6 ani de zile guvernul său şi-acum îl are (...) S-ar putea ca Rareş B. să fi deschis conflictul prea devreme", a estimat Chireac.

Virgil Guran: Nu are cine să ţină echilibrul în PNL, în afara lui Ludovic Orban

Vicepreşedintele PNL, Virgil Guran, a comentat situaţia creată în partid, în urma declaraţiilor lui Rareş Bogdan.

"În momentul în care guvernezi şi mai e şi pandemie, lumea te critică şi când trebuie şi când nu trebuie iar partidul de la guvernare se depreciază. Oricine ar veni din partid să spună că este de vină Ludovic Orban pentru asta - este o mare greşeală. Dacă suntem de vină, suntem de vină toţi, nu numai Ludovic Orban. În momentul de faţă - şi asta trebuie să o reţină toţi din partid - nu are cine să ţină echilibrul în partid", a declarat Virgil Guran, vicepreşedinte PNL, în dialog cu ceilalţi invitaţi de la Punctul de întâlnire.

Guran s-a declarat susţinător al lui Ludovic Orban.

Rareș Bogdan a anunțat, la emisiunea "Interviurile lui Cristoiu", la AlephNews, că el și lideri PNL importanți, care au în spate filiale puternice, cer reformarea partidului, democratizarea totală, promovarea oamenilor pe competență şi nu pentru că "îl cunosc pe Ludovic Orban".

Rareș Bogdan a spus că nu se teme de represalii deoarece dacă l-ar da afară din partid, "asta ar fi ultima greșeală a lui Orban".

Prim-vicepreședintele PNL a spus că scandalul care a izbucnit în partid după negocierile de formare a coaliţiei de guvernare a fost potolit de "Dumnezeu, de un telefon pe care l-a dat Dumnezeu".

"Ludovic Orban poate fi președintele Camerei Deputaților, dar nu președinte al PNL", a apreciat Rareș Bogdan. De asemenea, Bogdan a declarat că Ludovic Orban trebuia să îşi dea demisia după alegerile parlamentare.

"Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL după eșecul de la alegeri. Ultima discuție bărbătească cu Orban am avut-o la Vila Lac 1, când ne-am certat cumplit. Partidul fierbea. A pierdut ca papagalul toate ministerele importante. Pe mine nu m-a invitat PNL să candidez la alegerile parlamentare", a dezvăluit Rareş Bogdan.