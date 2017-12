Răspunsul lui Mihai Tudose pentru #rezist, privind demiterea lui Tudorel Toader

Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizaţii civice privind demiterea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, că ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern.



Întrebat la România TV ce le răspunde reprezentanţilor organizaţiilor civice care i-au cerut miercuri, într-o întâlnire la Palatul Victoria, demiterea ministrului Justiţiei, şeful Executivului a declarat: "Când domniile lor o să câştige alegerile, îşi fac Guvernul".



Totodată, chestionat dacă nu riscă nimic ministrul Justiţiei, Tudose a răspuns: "Din cauza asta, oricum nu (...) Nu ONG-ul stabileşte cine face parte dintr-un Guvern (...) Guvernul este emanaţia Parlamentului. Altfel, în orice zi a săptămânii, chiar şi în zilele libere sau sărbătorile legale, o să vină cineva căruia nu o să-i placă de cineva".



Premierul Tudose a mai spus că la întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiilor s-a convenit că nu se ajunge la o înţelegere.



"Numitorul comun (...) a fost (...) posibilitatea dialogului (...) Un alt lucru extraordinar e că am ajuns şi la concluzia că putem să convenim că nu ne înţelegem (...) Guvernul nu poate să atace sau să suspende sau să facă nu ştiu ce la ceva ce nu există", a arătat Tudose.



El a precizat că nu s-a gândit la posibilitatea ca Guvernul să adopte o ordonanţă care să proroge modificările făcute în Parlament la legile justiţiei.



"Nu poţi să vorbeşti azi despre aşa ceva, legile respective neexistând (...) Să treacă de Curtea Constituţională, să treacă de promulgare şi şi atunci nu este un mecanism firesc ca structura executivă, în loc să pună în aplicare ceea ce spune legiuitorul, Parlamentul, să înceapă să se joace cu să suspende, să proroge, să le modifice. Nu e în regulă, chiar nu e, ăsta nu mai e stat", a arătat Tudose.



El a mai spus că a anunţat de la începutul mandatului său că Guvernul nu va aduce modificări la Codurile penale.



"Am anunţat la începutul mandatului că Guvernul nu intră să modifice Coduri penale sau asimilate, (...) fiindcă pentru asta există Parlamentul, ca for de dezbatere şi reprezentativ pentru naţiunea română, lucru pe care de altfel partenerii de discuţie, reprezentanţii ONG-urilor l-au solicitat în ianuarie, (...) când tot ei, tot în stradă, tot în faţa clădirii Guvernului aveau ca principal obiectiv să nu se întâmple chestiile astea în Guvern, să se ducă la Parlament", a afirmat Tudose.



În ceea ce priveşte solicitarea făcută de organizaţiile civice privind sesizarea Comisiei de la Veneţia în legătură cu pachetul de legi ale Justiţiei, şeful Guvernului a spus: "Nu putem să cerem noi un punct de vedere la Comisia de la Veneţia, nefiind Guvernul iniţiator, dar putem să vorbim, să întrebăm, să-i ţinem la curent, ceea ce o vom face".



Totodată, şeful Guvernului a precizat că dialogul este util.



"Am convenit că este util dialogul cu societatea civilă, dând şi exemplul (...) 'Uniţi, salvăm Roşia Montană' (...) Una este să o salvăm de distrugere chimică (...) şi alta e să 'o salvăm' de orice, în sensul că am stabilit că avem acolo o rezervă importantă de aur şi (...) numai ne atingem de ea niciodată în viaţa asta, ceea ce nu este în regulă. Şi atunci exacerbarea (...) poziţiilor de ambele părţi nu este ok sau radicalizarea (...) Am convenit că vom avea în continuare un dialog pe diverse teme şi că pe anumite zone chiar semnale trase de societatea civilă (...) sunt bine-venite şi vom ţine cont de ele", a mai afirmat Tudose.