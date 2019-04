Răsturnare de situație în cazul morții lui Răzvan Ciobanu. Realitatea care îngrozește România și cum ar putea fi schimbată

foto: Instagram

În acest an, decesul lui Răzvan Ciobanu va fi numărat, laolaltă cu alte mai bine de 1.900 de morți. Sunt cei care își pierd viața pe șoselele României, an de an. Toate morți premature, toate morți care ar putea fi evitate. Siguranța drumurilor, o problemă globală La fiecare 23 de secunde, cineva își pierde viața într-un accident rutier, într-un colț al lumii. În fiecare an, viețile a 1,35 milioane de oameni din întreaga lume sunt astfel curmate prematur, scrie Libertatea.

Cinci români mor într-un accident de mașină în România, în fiecare zi. La capitolul siguranță pe drum, România are o performanță cu 4% mai bună decât anul trecut, potrivit unui raport publicat la începutul lunii aprilie de Comisia Europeană. Dar țara noastră rămâne pe ultimul loc în UE, cu 96 de decese la un milion de locuitori, în 2018. Avem o rată a mortalității aproape dublă față de media statelor membre: 49. În cifre absolute, anul 2017 a însemnat pentru România: 31.104 accidente rutiere; 1.951 de decese; 8.172 de răniți grav.

