Liberalul Răzvan Prişcă, fără să ştie că este în direct, a recunoscut din greşeală că a avut COVID: "Practic am fost bucuros că nu am dat şi la alţii"

Regulile pandemiei au schimbat formatele talk-show-urilor la TV, iar cei mai mulţi invitaţi intră în direct prin internet, de acasă.

Aşa s-a întâmplat şi în emisiunea "Ediţie Specială" de la Antena 3, de miercuri. Printre invitaţii "virtuali" ai moderatoarei Sabina Iosub s-a numărat şi deputatul PNL Răzvan Prişcă, care a intrat în direct printr-o platformă on-line, de la el de acasă.

În debutul talk-show-ului, Prişcă nu şi-a dat seama că a început emisiunea şi a intrat pe post, în direct, vorbind cu un alt coleg despre faptul că a fost infectat cu COVID.

"M-am dus la altă firmă, tot privată. A venit să-mi ia de acasă şi am ieşit pozitiv. Că sâmbătă a fost gata cu gustul şi mirosul. Practic am fost bucuros că nu am dat la alţii. Practic asta a fost frica, să nu nenoroceşti pe alţii, că nu ştii cum reacţionează.", a fost discuţia privată a deputatului PNL, care nu şi-a închis microfonul laptopului, în timp ce era în direct la Antena 3.

În tot acest timp, moderatoarea Sabina Iosub a încercat să-l facă atent pe Prişcă de faptul că este în direct, fără succes însă. După câteva secunde, producătorul emisiunii l-a scos pe Prişcă din emisie, pentru a reface legătura.

La reluare, lui Prişcă i-a fost adus la cunoştinţă că a vorbit lucruri personale fără să ştie că este în direct.

Pus în încurcătură de situaţie, deputatul PNL a recunoscut că a făcut nişte teste săptămânile trecute şi că acum este sănătos, negativ.