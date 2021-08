Florin Cîțu, reacție bizară după ce noul ministru de finanțe a gafat în privința salariului minim pe economie

Potrivit șefului Guvernului, Dan Vîlceanu a făcut o „gafă”. Premierul a precizată că atunci când „economia o va permite” salariul minim va ajunge la valoarea menționată de Dan Vîlceanu.

„Domnul ministru al Finanţelor era optimist, vedea în viitor cât o să fie salariul minim pe economie. (...) A fost o gafă. Cu siguranţă, astăzi aţi discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciul presei, dar în acelaşi timp, astăzi, au fost anunţate nişte lucruri foarte importante pentru economie pe care ar trebui să le repete şi o să-i spun să le repete. Acum ştie (n.r. cât e salariul minim pe economie)", a spus Florin Cîţu, marţi, la Parlament, după şedinţa Coaliţiei.

Referindu-se la faptul că el nu a ştiut preţul unei pâini, Cîţu a explicat: "Într-o economie de piaţă, şi asta e partea cea mai frumoasă într-o economie de piaţă, oferta este abundentă. Nu suntem ca în comunism, cu un singur preţ la pâine. De aceea pâinea are mai multe preţuri, ca orice alte produse. Eu am fost foarte onest şi v-am spus despre mine".

Ministrul de Finanțe, Dan Vîlceanu, a admis, marţi, că nu știe care este salariul minim din România.

Întrebat de presă dacă ştie cât este salariul minim în mână, net, în România, noul ministru de Finanţe a răspuns:

"Da, este în jur de 1.600 de lei".

1.386 de lei - a venit răspunsul reporterului.

Dan Vîlceanu nu crede că salariul minim brut este 1.386 de lei

"E 2.380 de lei cred sau 2.300 salariul minim brut, deci nu are cum să fie 1.300 de lei, dar mă rog", a continuat şeful de la Finanţe.

Aceasta este o nouă gafă a lui Vîlceanu, după ce, în prima zi când a preluat mandatul de Florin Cîţu, ministrul nu a ştiut cât este inflaţia.

Noul ministru de Finanţe, Dan Vîlceanu, a fost prins pe picior greşit de jurnalişti. Chiar în prima zi, când a preluat funcţia de ministru, Dan Vîlceanu a arătat că nu ştie cât este inflaţia în România şi a contrazis datele oficiale.

"Nu, inflaţia nu este la un nivel-record şi nici nu e 5%. 5% e o estimare a Băncii Naţionale (...) Din punctul meu de vedere lucrul acesta trebuie discutat în primul rând cu titularul problemei care este Banca Naţională", a spus, joi, Vîlceanu.

Potrivit datelor publicate luna aceasta de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 5% în iulie, de la 3,9% în iunie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit.

Orban, după gafa lui Vîlceanu: ”Știți foarte bine că am votat împotrivă. Trebuie să învețe pe repede înainte”

Ludovic Orban a reacționat după ce noul ministru de Finanțe, Dan Vîlceanu, nu a știut cât este salariul minim în România.

Întrebat dacă i se pare în regulă ca ministrul Finanțelor Publice să nu cunoască valoarea salariului minim din România, Ludovic Orban a răspuns: ”Ar fi culmea să vă spun că mi se pare în regulă”.

Președintele PNL a amintit că a votat împotrivă pentru numirea lui Vîlceanu în funcția de ministru de Finanțe:

„Știți foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase și am spus că există riscuri serioase, eu am făcut o analiză și, din punctul meu de vedere, trebuie îndeplinite anumite exigențe care țin de experiență, de management în domeniul respectiv, o anumită cunoaștere. Acum trebuie să învețe toate cunoștințele necesare pentru exersarea acestei funcții pe repede înainte”.

Ludovic Orban a fost singurul care a votat împotriva propunerii formulate de premierul Cîțu în persoana lui Dan Vîlceanu pentru a gira portofoliul de ministru al Finanțelor.

Imediat după vot, șeful PNL și-a motivat decizia:

„Modul în care s-a desfășurat procedura, faptul că nu am avut o discuție cu Florin Cîțu pe tema propunerii formulate și făcute publice de către premierul Cîțu, faptul că Biroul Politic Național a fost convocat fără să fiu informat și fără să existe clar un punct de vedere exprimat din partea mea, și aici vreau să precizez că aș fi convocat cu siguranță BPN pentru a valida candidatul. Afirmațiile făcute în spațiul public că ei au făcut această convocare ca urmare a refuzului meu de a convoca BPN sunt informații care nu au nicio legătură cu realitatea. De asemenea, vreau să se știe clar că prin votul pe care l-am dat ca președinte al PNL mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de această candidatură. În aparițiile sale publice, domnul Florin Cîțu a spus că susține competența, integritatea etc. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare, din cauza asta am votat împotrivă.”.

