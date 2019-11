Reciclarea de acumulatori auto, obligatorie pentru crearea de noi masini electrice

Potrivit unui castigator al premiului Nobel pentru chimie, reciclarea de acumulatori auto este cheia pentru a putea asigura suficienta materie prima pentru a sustine cresterea cererii de autovehicule electrice.

Trecerea catre energia produsa de acumulatori, inclusiv a vehiculelor electrice, a generat cresterea cererii de nichel si cobalt, in loc de cupru. Exista insa pericolul ca minerii sa nu poata suplimenta aprovizionarea cu materii prime suficient de rapid si orice deficienta va oferi oportunitati mai mari de reciclare.

China este deja lider in domeniul reciclarii acumulatorilor auto.

Reciclarea acumulatorilor auto va sustine economia.

Akira Yoshino este un chimist de origine japoneza care a fost premiat alaturi de alte doua persoane cu premiul Nobel pentru chimie, pentru recunoasterea muncii lor de pionerat in domeniul acumulatorilor moderni cu ion de litiu. Akira Yoshino sustine ca reciclarea acestor acumulatori va fi mult mai economica daca se va realiza la scara larga.

El a declarat ca acumulatorii auto cu ion de litiu se pot recicla, iar costurile ar trebui sa fie acoperite daca toate deseurile de acumulatori auto din lume ar fi colectate si procesate. Tot el a spus ca “urmatoarea misiune a industriei este aceea de a creste cantitatea de energie solara si eoliana care poate fi stocata in acumulatorii auto”.

Dupa anul 2025, cand Yoshino prevede ca autovehiculele electrice cu acumulatori vor reprezenta aproximativ 15% din vanzarile de masini la nivel mondial, industria auto va putea oferi autovehicule electrice in regim de partajare. Tot el continua: “Metoda ideala pentru viitor este ca oamenii sa nu detina o masina personala, dar sa aiba posibilitatea sa apeleze la un autovehicul in regim de partajare, ori de cate ori are nevoie.”

Acumulatori auto cu ion de litiu.

Acumulatorii cu ioni de litiu revolutioneaza totul, de la telefoanele mobile la viitorul industriei auto mondiale. Academia Regala Suedeza a declarat ca “acumulatori auto cu litiu au pus bazele unei societati fara fir, fara combustibil fosil si sunt cel mai mare beneficiu pentru omenire”.

Acest acumulator usor, reincarcabil si puternic, este folosit in prezent in orice, de la telefoane mobile si laptopuri, pana la vehicule electrice, putand depozita cantitati semnificative de energie solara sau eoliana, ceea ce face posibila indreptarea catre o societate fara combustibil fosil.

Criza petrolului si acumulatorii auto

Cercetarile privind depozitele de energie mai bune au inceput in anii ‘70, pe fondul crizei petrolului. Atunci, Exxon Mobil Corp. a decis testarea litiului in anoduri, partea minus a unui acumulator auto. Exxon si-a prezentat inventia in 1977 in acumulatorii pentru ceasuri, dar au continuat testele si cercetarile pana au reusit sa realizeze acumulatori de dimensiuni mai mari.

Japonia a definitivat acest drum, iar in 1980 Yoshino, concentrandu-se asupra stabilitatii chimice, reuseste sa progreseze combinand oxidul de cobalt din catodul bateriei cu un anod din carbon, ceea ce a dus la cresterea tensiunii si a potentialului acumulatorului. Lucrarea lui Yosino a permis ca Sony Corp sa creeze in 1991 o baterie cu ioni de litiu pentru dispozitivele elecronice mici. De aici si pana la incercarea de a crea un acumulator auto reincarcabili nu a mai fost decat un mic pas. Datorita progresului acumulatorilor auto suficient de mici si de puternici, sectorul transporturilor urmeaza sa intre intr-o noua era in care autovehiculele electrice devin o realitate. Acest lucru contribuie la reducerea emisiilor de carbon si la curatarea centrelor oraselor, fiind un bun pas pentru pastrarea mediului inconjurator.

Conform declaratiei castigatorului premiului Nobel, mai ramane doar sa gasim o cale pentru reciclarea acumulatorilor auto cu care sunt dotate autovehiculele electrice, reducand astfel si mai mult impactul asupra mediului.