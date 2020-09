Reguli controversate la începutul anului școlar. Elevii sunt sfătuiți să nu își mai îmbrățișeze buncii

Elevii din România au aflat, cu mai puţin de 72 de ore până la gongul primului clopoţel, ce reguli trebuie să respecte la şcoală şi în afara ei. Pe lângă arhicunoscuta obligativitate de purtare a măştii în timpul orelor, apar şi norme cel puţin controversate. De pildă, copiii sunt sfătuiţi să meargă pe jos la şcoală. Chiar dacă unii dintre ei trebuie să bată şi 30 de kilometri în fiecare zi.

Altă recomandare, încă o controversă. De luni, îmbrăţişările cu cei dragi, precum bunicii, ar trebui interzise. Imposibil! - reacţionează elevii.

În cel mai bizar an şcolar, elevii vor face sport fără să se joace şi cu mingea. Distanţarea fizică rămâne literă de lege în şcoli: un metru între colegi - în sala de curs, un metru şi jumătate - în pauze. Cu o menţiune: în timpul recreaţiei, copiii pot renunţa la mască.

Reguli controversate la începutul anului școlat

Regulile noului an școlar

De pe 14 septembrie, elevii trebuie să-şi aleagă bine locul în clasă. Nu vor mai avea voie să se mute dintr-o bancă în alta, ca odinioară. În plus, de acum înainte, părinţii sau însoţitorilor nu li se va mai permite să calce în şcoală. Există, însă, şi o veste mai bună: adeverinţele nu mai trebuie prezentate exact în prima zi. De altfel, documentul e necesar doar în unele cazuri.

„In acest moment trebuie doar recomandarea pentru acei copii cu comorbiditati cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori si vor sa faca invatamant online, pentru profesorii care au comorbiditati si vor sa fac invatamant online. Celalate care sunt de intrare in colectivitate, daca nu se regasesc in acele dosare, care sunt la inceput de fiecare ciclu, va fi permis sa fie aduse si in prima saptamana”, a declarat Nelu Tătaru.

Începutul de an şcolar arată cenuşiu pentru toţii elevii din ţară. Culoare dau doar scenariile în care trebuie să înceapă fiecare şcoală: scenariul verde, scenariul galben şi scenariul roşu. 7 unităţi de învăţământ se vor deschide într-un scenariu mixt: şi galben, şi roşu. Decizia a fost luată în cazul şcolilor la care se fac lucrări de reabilitare sau au raportat cazuri medicale particulare la clasă.