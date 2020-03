BUNA VESTIRE. Tradiții și obiceiuri de 25 martie. Ce se întâmplă cu cei care mănâncă pește în această zi

BUNA VESTIRE. Conform unei superstitii de Buna Vestire este bine sa se puna in pragul casei sare si paine pentru hrana ingerilor. In vestul tarii, Buna Vestire mai este cunoscuta si sub denumirea de Zamislirea Domnului. In calendarul popular, Buna Vestire mai poarta si numele de Blagovestenii sau Ziua Cucului.

BUNA VESTIRE. Dupa cum spune si numele sarbatorii, aceasta zi aduce mereu crestinilor o veste minunata. In aceasta zi oamenii nu trebuie sa se certe deoarece este mare pacat. Persoanele care se cearta in ziua de Buna Vestire vor avea necaz tot anul. In regiunea Bucovinei, de Buna Vestire nu se pun oua la closca deoarece se crede ca puii ar putea iesi cu doua capete si patru picioare.

BUNA VESTIRE. In alte regiuni, pentru a se asigura ca vor avea parte de roade bogate in livezi, oamenii amenintau pomii cu toporul dupa care ii stropeau cu tuica. Tot in aceasta zi persoanele din Maramures aduna toate lucrurile nefolositoare de prin curti si le dau foc. Acest obicei poarta numele de Noaptea focurilor si este practicat de catre toti maramuresenii, incepand decu ziua si durand de obicei dupa miezul noptii sau chiar pana in zori.

BUNA VESTIRE. Datorita faptului ca in aceasta zi este dezlegare la peste, o superstitie spune ca persoana care gusta in aceasta zi peste se va simti intregul an precum pestele in apa. In popor se mai spune ca toti pescarii nu ar trebui sa arunce cu mamaliga in apa in ziua de Buna Vestire. In caz contrar, toti pestii din acea apa vor muri.

BUNA VESTIRE. De Buna Vestire, primul cantec al cucului trebuia sa ii gaseasca pe toti oamenii imbracati in haine curate, joviali, veseli, cu bani in buzunare si cu stomacul plin. Daca oamenii nu ar indeplini cu strictete aceste ritualuri se credea ca respectivii nu se vor putea bucura de toate bogatiile pe care anul urma sa le aduca. Iar daca primul cantec al pasarii era auzit pe stomacul gol, in stanga sau in spatele omului, acest lucru era un semn rau, precum spun si versurile “Cucu-n spate mi-a cantat/ si moartea m-a sagetat!”. Mai mult, conform unei superstitii, persoanele care auzeau cucul toata primavara urmau sa moara in scurt timp.

BUNA VESTIRE. In unele locuri se obisnuia ca flacaii si fetele de insuratoare sa intrebe cucul cati ani mai trebuie sa astepte pana se vor casatori. Daca pasarea tacea acesta era prilej de mare bucurie deoarece tacerea semnifica o casatorie grabnica, in timp ce cantecul cucului insemna inca un an de asteptare.