CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 2018. Extrem de multe românce poartă numele acestei sfinte

Sfanta imparateasa Teodora este cinstita pe 11 februarie. Imparateasa Teodora, alaturi de imparateasa Irina, sunt cele care au stabilit in urma sinoadelor cinstirea sfintelor icoane.



Imparateasa Teodora s-a nascut in jurul anilor 810-815 in orasul Elissa din Paflagonia (o regiune din nordul Asiei Mici), din parinti crestini. Teodora a mai avut doi frati si trei surori.



Este aleasa sotie de imparatul Teofil (829-842) datorita raspunsului primit in urma darului facut de acesta.

Amintim ca imparatul daruise un mar fiecarei din cele sapte fete alese de trimisii lui spre casatoria sa. Chemate la palat a doua zi si intrebate ce au facut cu marul primit, cele sase au rapuns ca l-au mancat, in vreme ce Teodora a adus cu sine doua mere, graind: "Marul cel dintai, talantul pe care Dumnezeu l-a sadit in mine, ti-l inapoiez neatins: este fecioria mea. Cel de-al doilea, asemenea dinarilor, este fiul pe care ti-l voi darui".



Se casatoreste cu imparatul Teofil pe 4 mai 830. Au avut sapte copii: cinci fete si doi baieti. Pentru ca Teodora aducea cinstire sfintelor icoane, iar Teofil era impotriva cinstirii lor, apar neintelegerile intre ei.



Teofil va emite doua edicte impotriva cinstitorilor sfintelor icoane, primul in anul 831, al doilea in anul 838, care aveau menirea de a distruge icoanele si de a-i pedepsi aspru pe iubitorii icoanelor. Il numeste patriarh de Constantinopol pe Ioan Gramaticul (837-843), un iconoclast radical si prezideaza un sinod in Biserica din Vlaherne, in care se arunca anatema asupra tuturor celor ce venereaza sfintele icoane.

sursa: crestinortodox.ro.