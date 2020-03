CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. Se retrage intr-un munte stancos unde va ramane intr-o pestera timp de peste trei ani. Sfantul Benedict din Nursia avea duhul inainte vederii, al vindecarilor, al scoaterii demonilor, al invierii mortilor; el se infatisa unora la mari distante pe fata; iar altora le aparea in vis. Odata Sfantul Benedict a vazut cu duhul ca paharul cu vin care i se pusese inainte este otravit. Cand l-a insemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart in bucati.

CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. A intemeiat douasprezece manastiri, in care a asezat cate doisprezece monahi in fiecare. A intemeiat randuiala monahala a Benedictinilor, ordin care exista si astazi in Biserica Romano-Catolica. Cuviosul Benedict si-a profetit sfarsitul cu sase zile inainte de a muri - a poruncit sa i se deschida groapa, a chemat obstea si dupa ce a sfatuit-o si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.

CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. Viata Sfantului Benedict a fost scrisa de Sfantul Grigorie cel Mare sau Dialogul dupa marturiile celor patru ucenici ai acestuia: Constantin, Valentin, Simplicius si Onorat.

CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. Parti din moastele Sfantului Benedict se afla la Manastirea Casino si la Manastirea Fleury din Franta.

CALENDAR ORTODOX 14 MARTIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Alexandru din Pidna (Macedonia);

- Sfantului Cuvios Eushimon, episcopul Lampsacului.