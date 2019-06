CALENDAR ORTODOX 4 IUNIE. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 4 IUNIE. Sfintii Mucenici Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel (jud.Tulcea) sunt praznuiti pe 4 iunie. Acesti sfinti fac parte din grupul celor 36 de mucenici care au patimit pe pamantul tarii noastre, in vechiul Noviodunum, Isaccea de astazi, in perioada 319-324, cand domnea imparatul Liciniu.

Potrivit altor cercetatori, Sfintii Mucenici Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel au patimit fie in vremea imparatului Iulian Apostatul (361-363), fie in jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Athanaric.

Trupurile acestor mucenici au fost depuse intr-o cripta din Niculitel. Peste aceasta cripta s-a zidit in timp o biserica din piatra. Din cauza razboaielor, biserica a fost distrusa, iar cripta a fost acoperita de moloz.

In vara anului 1971, cu ocazia unor surpari de teren datorate unor ploi abundente, s-a descoperit cripta martirilor. In interiorul criptei s-a gasit un sicriu cu osemintele a patru barbati. Deasupra sicriului, pe pereti, s-au descoperit doua inscriptii grecesti.

Prima a fost tradusa prin: "Martirii lui Hristos", iar a doua "Martirii Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos".

Pe 17 ianuarie 1973, arhiepiscopul Dunarii de Jos, Antim Nica, a dat binecuvantare ca aceste moaste sa fie duse la Manastirea Cocos, spre a fi venerate de credinciosi. Ele au fost duse de arhiereul Gherasim Constanteanul pe atunci, actualmente Arhiepiscopul Ramnicului, si preotul consilier Dumitru Capaciurea din Macin.

Moastele celor patru sfinti mucenici sunt prezente si astazi in biserica manastirii Cocos, din jud. Tulcea.

Troparul Sfintilor Mucenici de la Niculitel

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mitrofan, primul patriarh al Constantinopolului;

- Sfintei Cuvioase Sofia;

- Sfantului Mucenic Ioan, egumenul Manastirii Monagria;

- Sfantului Cuvios Alonie;

- Sfintelor Maria si Marta, surorile lui Lazar.