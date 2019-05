CALENDAR ORTODOX 4 MAI. Ce sfântă mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 4 MAI. Sfanta Pelaghia s-a nascut in cetatea Tars, din parinti pagani. Auzind despre Hristos, alege sa paraseasca credinta in idoli. In acea vreme soseste in Tars imparatul Diocletian (284-305). In timpul sederii imparatului aici, fiul acestuia s-a indragostit de Pelaghia. Cand mostenitorul imperial afla ca Pelaghia a primit botezul crestin, s-a sinucis.

CALENDAR ORTODOX 4 MAI. Mama sa a denuntat-o imparatului pentru judecata. Imparatul a fost captivat de frumusetea Sfintei Pelaghia si a incercat sa o convinga sa renunte la religia ei, promitandu-i toate bunurile de pe pamant daca ii va fi sotie.

CALENDAR ORTODOX 4 MAI. Sfanta Pelaghia a refuzat oferta imparatului cu dispret, spunandu-i: "Esti nebun, imparate, sa-mi spui mie acestea. Nu-ti fac voia si urasc casatoria murdara pe care mi-o propui pentru ca eu il am pe Hristos Mire, Imparatul Cerurilor".

CALENDAR ORTODOX 4 MAI. In urma acestor cuvinte, imparatul a poruncit sa fie arsa de vie in vapaia focului aprins intr-un vitel de metal. Pelaghia s-a insemnat cu semnul sfintei cruci, a rostit rugaciuni de slava lui Dumnezeu si intrand in foc, s-a topit precum ceara. Asa a luat cu cinste mucenicia Sfanta Pelaghia.

CALENDAR ORTODOX 4 MAI. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfanta Monica din Africa, mama Fericitului Augustin;

- Sfantului Cuvios Ilarion, facatorul de minuni;

- Sfantului Cuvios Nichifor, egumenul Manastirii Midichia;

- Sfantului Cuvios Nichifor Isihastul;

- Sfantului Cuvios Atanasie, episcopul Corintului;

- Sfintilor Cuviosi Afrodisie, Leontie, Antonie, Mel, Valerian si Macrovie, si a celor ce impreuna cu ei au marturisit in Schitopoli (Palestina).