Catedrala Mântuirii Neamului va avea o icoană de peste 150 de metri pătrați, în turla principală. Asamblarea mozaicului a durat 6 luni

"Hristos Pantocrator”, cea mai mare icoană a Catedralei Neamului, va fi montată în turla principală a bisericii.

Sursa foto: Catedrala Națională

Icoana "Hristos Pantocrator” cântărește 2.400 kg, de 12 diametru și 75 de metri circumferință, portretul măsurând 4.5 metri. Va face parte dintr-un set iconografic pe o suprafață de 150 de metri pătrați.

Montarea icoanei Pantocrator în turla principală a Catedralei Mântuirii Neamului a început luni, după ce realizarea mozaicului, la care au fost folosite 2.400 de kilograme de piese, a durat mai bine de jumătate de an.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți urmări mai multe imagini cu icoana "Hristos Pantocreator".

Chipul Mântuitorului a fost realizat în special de Alina Codrescu, soția pictorului Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură a Catedralei Naționale.

Cum sună clopotul cel mare din Catedrala Neamului. Se va auzi de la câţiva kilometri distanţă - VIDEO

"Săptămâna trecută am făcut premontajul icoanei Pantocrator. Am asamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu cu icoana pe care urmează să o montăm, inclusiv cu scrisul și curcubeul care se face în mod tradițional în jurul icoanei”, a declarat Daniel Codrescu pentru Trinitas TV.

"Astăzi am început prima aplicare, primele bucăți din icoană le-am aplicat pe peretele propriu-zis și sperăm ca până la finalul săptămânii să avem icoana montată în întregime”.

"A fost o lucrare provocatoare, meticuloasă, a fost o asceză în sine realizarea ei deoarece necesita foarte multă liniște, așezare. E un moment important, o cinste pentru orice artist de a realiza o astfel de icoană într-o viață”, a adăugat coordonatorul lucrărilor de pictură.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi gata în 2025

Înaltă de 120 de metri, catedrala va fi dotată cu opt lifturi, transmite Agerpres.

Clopotele catedralei au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri.

Catedrala Naţională are 28 de uşi de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă. De asemenea, catedrala are un total de 392 de ferestre.

În Altar, în piciorul Sfintei Mese este aşezată o listă cu peste 350.000 de de nume ale eroilor români cunoscuţi, alături de fragmente din moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi ale Mucenicilor de la Niculiţel.

Pentru toamna lui 2025, Patriarhia își propune să aibă gata sala principală, cota 0 a catedralei, astfel încât să poată fi resfințită și să poată găzdui slujbe.