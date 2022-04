O echipă Antena 3 a refăcut drumul Mântuitorului de când a intrat în Ierusalim și până la răstignire

Istoria lumii s-a schimbat însă 33 de ani mai târziu, într-o săptămână și pe un drum de câteva sute de metri, la orașul capitală al celor trei mari religii ale omenirii: creștinism, islamism, iudaism.

Astăzi celebrăm săptămâna de dinaintea Învierii lui Iisus Hristos și-i spunem Săptămâna Patimilor, însă arareori ne gândim cu adevărat la ce s-a întâmplat atunci, la cât de actuale sunt învățămintele întâmplărilor de atunci.

Cu ajutorul și binecuvântarea unuia dintre reprezentanții Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele protosinghel Ioan Meiu, am refăcut drumul de pe Golgota al Mântuitorului.

Părintele Meiu ne-a fost ghid prin geografia religioasă și istoria zbuciumată și fascinantă a orașului, dar și îndrumător spiritual prin întâmplările din Săptămâna Patimilor, faptele și vorbele lui Iisus Hristos.

Împreună cu reporterul Antena 3 Mădălina Mihalache și cameramanul Adrian Bordei, părintele a refăcut întreg drumul Mântuitorului din duminica Floriilor, când a intrat în Ierusalim, și până la răstignire.

Am văzut locurile pe care odinioară le-a văzut Iisus, am ascultat din nou povețele Lui date Apostolilor, am privit spre aceeași măslini ca și cei ce-L însoțeau, am urcat la pas același drum al Golgotei.

În locul crucii și batjocorii, noi am primit povești și povețe, în locul sudalmelor am primit îndemnuri să fim mai buni, în locul suferinței am avut parte de bucuria unei experiențe pe care orice creștin ar trebui să o aibă măcar o dată în viață.