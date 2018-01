Icoana bizară care a apărut pe site-ul BOR. Reacția Bisericii Catolice din România

O icoană apărută pe site-ul agenției de presă al Bisericii Ortodoxe stârnește reacția Bisericii Catolice din România. Mai precis a purtătorului ei de cuvânt, părintele Francisc Doboș. În icoană, printre dușmanii ortodoxiei apare și Papa.

"A apărut zilele trecute pe site-ul BOR, basilica.ro, această icoană: Biserica și dușmanii; printre ei, în dreapta jos, și papa ?. O prezint aici zâmbind. Da, au fost perioade în trecut când fiecare confesiune folosea astfel de icoane, fresce sau alte reprezentari pentru a-i “demoniza” pe “ereticii” lor. E valabil și pentru noi catolicii. Dar nu mai “demonizăm” și nu mai “trimitem în infern” nici o confesiune deja de foarte multă vreme. Dimpotrivă. A trecut demult vremea înverșunării reciproce. Cunosc prea mulți preoți și mireni ortodocși cu har și iubire neprefăcută. Așa cum am prieteni și frați adevărați în Domnul în multe alte confesiuni creștine. Îmi doresc ca nimeni, nici de la catolici și nici din alte confesiuni, să nu mai ascută / ascundă sub sutană sau sub limbă spade pentru “frăgezirea” dușmanilor de alte confesiuni. Știu că mai există “talibani spirituali” mai ales în online. Dar suntem mult mai mulți cei care ne privim, ne vorbim și ne întâmpinăm cu stimă și iubire neprefăcută", scrie părintele Doboș pe Facebook.