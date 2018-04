Maica Benedicta de la Văratec, profeție pentru România: “Nenorocirea e…”

Maica Benedicta de la Varatec este una dintre cele mai renumite figuri monahale din Romania. Nascuta Zoe Dumitrescu Busulenga, ea a parasit catedra universitara, pentru a se calugari.

A stat aproape de parintele Iustin Parvu, iar inainte de a muri (in anul 2006) a vorbit despre credinta, viitorul Romaniei si soarta generatiei actuale, scrie bzi.ro..

Maica Benedicta de la Varatec nu poate fi uitata niciodata de credinciosi. A parasit catedra universitatii, spre sfarsitul vietii, pentru a se dedica vietii monahale.

„Nenorocirea e ca actuala elita, generatia de 30-40 de ani, nu stiu din ce motive, vrea sa ignore sau, in orice caz, sa minimalizeze valorile trecutului. Si au inceput cu Eminescu, ceea ce, pentru mine, este o durere infinita. Cand Maiorescu, Iorga, Calinescu, Vianu, Noica – toata crema intelectualitatii romanesti – au vazut in Eminescu o concentrare a genialitatii romanesti, si nu numai in literatura, vin niste juni care il denigreaza. Am vazut un articol cu titlul „Eminescu, idiotul national”.

Cred ca aceasta atitudine vine ori din necunoastere – nu stiu cati au citit toate cele 16 volume ale operei eminesciene – ori din orgoliu personal. Am impresia ca, in momentul de fata, fiecare scriitoras crede ca este geniu. Ori sunt complexati, ori ignoranti. Ma intreb ce se va intampla cu copiii acestei generatii, ce vor sti ei… vor afla de la acestia ca „Eminescu a fost un zero”? Ei nu mai au punctele de reper care sa le permita sa-i reconstituie ima-ginea adevarata”, spunea Benedicta